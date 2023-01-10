"Вон из Польши": семья из Украины потерпела жестокое нападение в Люблине

Полиция проводит расследование по факту избиения несовершеннолетнего и оскорбления через национальную принадлежность.

В Польше в Люблине двое поляков начали приставать к украинской семье, применяли к ним нецензурную брань и напали на них.

Об этом сообщает tokfm.pl.

Двое мужчин начали приставать к украинке, ее 13-летнему сыну и старшей беременной дочери вечером, около 21:00, когда семья возвращалась домой после прогулки.

Злоумышленники просили закурить, а затем начали их словесно оскорблять с нецензурной лексикой. Они кричали "Вон из Польши" и "Е**ть украинцев".

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После того как подросток пригрозил вызвать полицию, мужчины набросились на них с кулаками. Они свалили парня на землю, били кулаками по голове и пытались отобрать телефон. Беременную девушку они толкали, оставив на теле ряд синяков.

По словам пострадавших, несмотря на крики, сначала никто не реагировал и не пытался им помочь. Однако вскоре на место прибыла полиция. Предполагают, что ее вызвали свидетели.

Нападающим удалось скрыться, но потерпевшие успели их сфотографировать на телефон, поэтому полиция быстро задержала злоумышленников.

Нападающими оказались 25-летний и 30-летний жители Люблинского воеводства. Сейчас идет расследование по факту избиения несовершеннолетнего парня и оскорбления через национальную принадлежность.

Напомним, в Польше нашли изуродованное тело мужчины, предположительно украинца, в одном из кварталов Мазовецкого воеводства. Там, вероятнее всего, произошло жестокое убийство. Тело погибшего было сильно изуродовано множественными ножевыми ранениями на спине и груди.

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