Прочли секреты Трампа по губам: в чем признался президент США

«Я почувствовал себя стариком»: читательница по губам раскрыла личную обеспокоенность Трампа

Дональд Трамп вызвал новую волну обсуждений в Интернете после того, как эксперты, читавшие по губам, заявили, что президент США якобы признался, что чувствует себя «старым».

Об этом пишут Metro и Mirror.

Читательница по губам Никола Хиклинг уловила отрывки разговора Трампа, когда президент США наблюдал за турниром по гольфу вместе со своим сыном Эриком Трампом. По словам Хиклинг, предметом обсуждения, вероятно, был возраст Трампа. Эксперт утверждает, что Трамп рассказал сыну о своих беспокойствах по поводу старения.

Хиклинг предположила, что Трамп вспомнил Эрику предыдущие комментарии кого-либо из его других детей по поводу его будущего дня рождения.

Президент США якобы сказал: «Да, мы разговаривали, и он (кто-то из детей Трампа — Ред.) сказал: „Папа, ты знаешь, что тебе будет 80 лет?“»

Хиклинг потом утверждал, что реакция Трампа на это заявление была такой: «После того, как он это сказал, я почувствовал себя стариком».

Однако Трамп якобы быстро ответил: «Тебе столько лет, сколько ты себя чувствуешь, не правда ли?», угрожая пальцем в сторону сына.

Комментарии по возрасту Трампа появились после многочисленных сообщений о том, что глава Белого дома может оказаться не в лучшем состоянии здоровья.

На том же мероприятии рост Трампа снова попал под пристальное внимание в интернете после того, как его сын Эрик оказался заметно выше его на поле для гольфа.

Когда они оба стояли вместе за стеклом, бдительные зрители быстро усомнились, действительно ли у президента США официально заявленная высота.

Эрик имеет чуть больше 193 см, тогда как Трамп, как утверждают официально, имеет рост около 193 см. Однако на видео Трамп выглядит значительно ниже своего сына и порой закидывает голову вверх, чтобы встретиться с ним взглядом.

Что известно о состоянии здоровья Трампа

С момента возвращения на должность 47-го президента Соединенных Штатов в январе 2025 года плохое здоровье Трампа вызвало многочисленные слухи и теории заговора, в частности массовые спекуляции в социальных сетях о том, что он умер в августе.

В прошлом году ему поставили диагноз хронической венозной недостаточности — состояния, при котором вены испытывают проблемы с перемещением крови обратно к сердцу.

Диагноз объяснял, почему у Трампа были отеки ног.

Совсем недавно, в марте, фотографы зафиксировали красную сыпь на его шее на торжественной церемонии в Белом доме.

Офис Трампа не прокомментировал отметку, что заставило пользователей интернета заподозрить, что это может быть аллергическая реакция или вспышка опоясывающего лишая.

Сыпь появилась лишь через несколько недель после того, как Трампа был замечен с темным синяком на левой руке на Всемирном экономическом форуме в Давосе (Швейцария).

