Продала троих собственных детей и похищала чужих: разоблачена жуткая "фабрика младенцев"

Игрушка. / © pixabay.com

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Полиция штата Ойо на юго-западе Нигерии разоблачила крупную сеть торговли детьми в стране. Одна из подозреваемых, 50-летняя нигерийка, рассказала, что продала троих своих детей и причастна к похищению других.

Об этом сообщают Daily Express и Premium Times.

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Во время допроса женщина подробно рассказала, что сначала продала своего годовалого ребенка, а затем еще и своих новорожденных сыновей-близнецов: «Я дважды продавала детей клинике Олувакеми».

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Кроме того, она заявила, что похитила по меньшей мере 13 детей и получала от 80 000 до 120 000 найр за каждого — это примерно 50–75 долларов. За новорожденных близнецов ей заплатили 300 000 найр — около 190 долларов.

По ее словам, в вероятную незаконную схему она попала после знакомства с женщиной по имени Олувакеми, которая занималась «индустрией младенцев» и поставляла детей покупателям в Лагосе — крупнейшем портовом городе Нигерии.

«Бог наделил меня способностью забеременеть. Если мужчина дважды вступит со мной в половой контакт, я не смогу совершить аборт. Я дважды продавала детей Олувакеме. Я продала ей годовалого сына, а в прошлом году — новорожденных мальчиков-близнецов», — рассказала она.

Свои действия объяснила большими финансовыми трудностями, а также отказом родителей от детей. В общей сложности у нее семеро детей — старшему ребенку 34 года, а младшему — шесть.

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Подозреваемая также рассказала, как похищала детей во время массовых мероприятий, в частности, фестиваля Эгунгун в штате Ойо, где во время праздничной процессии она похитила одного ребенка. По словам подозреваемой, ей заплатили около 560 долларов.

Оказавшаяся в центре скандала клиника — «Олувакеми Клиник» в городе Огере-Ремо, расположенном в юго-западном штате Огун. По версии полиции заведение является прикрытием для масштабной межштатной «фабрики младенцев» и сети по торговле детьми. Эта организация не только покупала новорожденных у матерей с низким уровнем дохода, но и нанимала местных вербовщиков для похищения детей с рынков и церквей.

В результате широкомасштабной операции полиция спасла 17 детей и двух беременных женщин, связанных с этой сетью. В ходе расследования стало известно, что по меньшей мере шесть детей погибли, находясь на попечении этой группировки.

Напомним, в США четырех детей более шести лет держали в «тюрьме на колесах». Два мальчика и две девочки жили вместе со своими опекунами в грузовике и были лишены надлежащих условий для жизни. Прокуратура добивается смертной казни для мужчины и женщины, обвиняемых в многолетнем жестоком обращении с детьми.

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