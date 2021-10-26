Продали девочку в "рассрочку": афганские семьи из-за голода начали торговать собственными детьми

"Покупателями" такого товара в основном становятся мужчины или другие семьи.

Семья из окрестностей афганского города Герат рассказала, что была вынуждена продать свою дочь за 500 долларов.

Об этом 25 октября сообщил сайт Mirror.

"Покупателем" стал живущий неподалеку мужчина. Он утверждает, что девочку выдадут замуж за его сына, как только она подрастет. Однако у родителей нет никаких гарантий, поэтому они уже пророчат своей дочери худшее будущее.

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Мужчина заплатил половину цены за девочку, остальное обещает отдать через несколько месяцев, когда будет забирать ребенка к себе. К тому времени девочка уже должна ходить.

“Мои остальные дети умирают от голода, поэтому нам пришлось продать младшую дочь, – рассказывает родная мать девочки. — Как мне не беспокоиться? Она же мой ребенок“.

Отец ребенка раньше собирал местный мусор, но сейчас такая работа совсем не приносит денег.

“Мы голодаем. Сейчас у нас дома нет ни муки, ни растительного масла. У нас просто ничего нет“, — жалуется мужчина.

По словам Всемирной продовольственной программы ООН, миллионы людей могут погибнуть, если не будут приняты срочные меры по спасению 22,8 миллиона афганцев, уже близких к голодной смерти. Среди них почти миллион детей.

Сегодня афганцы страдают от глобальной блокировки посторонней помощи из-за внезапного вывода западных войск из Кабула. Кроме того, жестокий захват Талибаном территорий Афганистана привело к тому, что международное сообщество не признает новое правительство, а как следствие — миллионы афганцев остаются без еды и продовольственных товаров.

Напомним, недавно представителей религиозно-политического военизированного движения Талибан обвинили в убийстве волейболистки сборной Афганистана. Следует отметить, что эта информация пока не подтверждена. Брат обезглавленной девушки убежден, что его сестру убили родственники её жениха.

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