Проданы часы капитана, который спас 700 пассажиров "Титаника": рекордная сумма и фото

Золотые карманные часы, подаренные капитану британского парохода, спасшего более 700 пассажиров "Титаника", продали на аукционе за рекордные £1,56 млн ($1,97 млн).

Об этом сообщает BBC.

18-каратные часы Tiffany & Co подарили сэру Артуру Рострону, тогдашнему капитану пассажирского судна RMS Carpathia, спасенные им в 1912 году пассажиры.

Аукционист Henry Aldridge and Son из Уилтшира сообщил, что это самая высокая сумма, которую когда-либо платили за памятные вещи из "Титаника", и что его приобрел частный коллекционер из США.

Эта продажа демонстрирует "длительный восторг" несчастливым океанским лайнером.

Сэр Артур сменил курс Carpathia, следовавший из Нью-Йорка в Европу, после того, как радиооператор корабля принял сигнал бедствия: "Мы ударились о лед, приходите немедленно".

Он отправился на полной скорости и достиг "Титаника" через два часа после того, как тот затонул в Северной Атлантике 15 апреля в 1912 году.

Часы были подарены сэру Артуру вдовой богатейшего человека на "Титанике", Джона Джейкоба Астора, и двумя другими вдовами состоятельных бизнесменов, погибших, когда судно столкнулось с айсбергом и развалилось на части, унеся жизни более 1 500 пассажиров и членов экипа.

На нем есть надпись: "Подарен капитану Рострону с искренней благодарностью трех вдов, выживших на "Титанике" 15 апреля в 1912 году".

Часы Артура Рострона / Фото: Henry Aldridge and Son

Сэр Артур получил подарок от супруги Астора во время обеда в семейном имении на Пятой авеню в Нью-Йорке, сообщает аукционный дом.

"Он был подарен главным образом в знак благодарности за храбрость Рострона, спасшего эти жизни, ведь без господина Рострона эти 700 человек не выжили бы", — сказал аукционист Эндрю Олдридж.

Предыдущий рекорд по продаже памятных вещей из "Титаника" был установлен в апреле, когда золотые карманные часы, найденные на теле Астора, были проданы за 1,175 млн фунтов стерлингов на том же аукционе в Девизесе.

До этого скрипка, на которой играли во время крушения корабля, удерживала рекорд по самой высокой сумме, уплаченной за артефакт из "Титаника", в течение 11 лет, после того, как была продана за 1,1 млн фунтов стерлингов в 2013 году.

Напомним, самую древнюю каменную табличку с 10 заповедями продадут за $2 млн. Ее использовали как тротуарную плитку.

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