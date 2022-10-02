Список всего, что нужно приобрести, солдат отправил домой.

В России во время мобилизации, продолжающейся по заявлению главы Кремля Владимира Путина, повестку получил 32-летний житель Красноярска. У мужчины диагностирована позвоночная грыжа и астигматизм. Несмотря на это, его мобилизовали 25 сентября.

Как сообщают росСМИ, мать мобилизованного не имеет возможности купить военное обмундирование, ведь командование РФ солдат этим не обеспечивает.

На следующий день после вручения повестки россиянина первым эшелоном отправили в учебный центр. На месте ему выдали только берцы, штаны, бушлат, шапку. Остальные сказали покупать самому. Список всего, что нужно приобрести, солдат отправил в семью.

Фото: Pravda Gerashchenko

”Я должна продать себя на органы, чтобы приобрести это все, просмотрела цены, и это какой-то ужас”, — рассказала его мать корреспондентам.

Напомним, бывший командующий американскими войсками в Европе, генерал в отставке Бен Годжес назвал объявленную в России мобилизацию, под которую попадают даже мужчины без опыта службы в армии, умышленным убийством своих граждан. В первую очередь это касается национальных меньшинств.

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