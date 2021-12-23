Продавца смертельного яда под видом "средства для похудения" отправили в тюрьму

Препарат может привести к потере веса, но его связывают с рядом смертей в Великобритании

Во вторник, 21 декабря, суд в городе Честере (Великобритания) вынес приговор 25-летнему Джеку Финни, продававшему в качестве средства для похудения высокотоксичный препарат DNP, вызвавший в стране уже 33 случая смертельного отравления.

Об этом сообщает издание Daily Mail.

Как установило следствие, с июня 2017 по июль 2020 года этот дилер незаконно продавал через "черные" сайты в Интернет высокотоксичное химическое вещество 2,4-динитрофенол (DNP). Его покупателями были люди во всей Европе и Америке, а содержащие DNP продукты были найдены по адресу его проживания во время расследования.

Также читайте Яд в воздухе: стали известны новые подробности токсического поражения 14 работников мясокомбината в Закарпатье

DNP продается в основном бодибилдерам как средство для похудения, поскольку считается, что он резко ускоряет метаболизм. Его первое применение произошло во время Первой мировой войны, когда французы использовали это химическое вещество для производства боеприпасов.

Препарат действительно может привести к потере веса, но его связывают с рядом смертей (на сегодняшний день речь идет о 33 случаях) в Великобритании, поэтому ведущие эксперты призывают к более жесткому регулированию его обращения.

Джек Финни был приговорен судом Честера к 28 месяцам заключения.

"Мы приветствуем сегодняшний приговор, поскольку он посылает сильный сигнал всем, кто стремится получить прибыль от незаконных продаж этого опасного для жизни вещества", — сказал по этому поводу Реджинальд Беван, заместитель председателя Национального отдела борьбы с продовольственными преступлениями.

Напомним, ранее индийском Мумбаи 18-летняя девушка случайно почистила зубы крысиным ядом и скончалась.

Читайте также: