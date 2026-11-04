Продажа активов "Лукойла" близится к завершению: кто возглавил борьбу за бизнес РФ

ЛУКОЙЛ / © Associated Press

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Консорциум во главе с американским миллиардером Тоддом Боэлем готовится приобрести международные активы находящейся под санкциями российской нефтяной компании «ЛУКойл». Для этого планируют провести операцию по обмену ценными бумагами, а заключить соглашение могут уже в ближайшие недели.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на четырех собеседников, осведомленных о процессе продажи.

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По словам трех источников, действующий от имени консорциума банк уже приобрел у западных инвестиционных фондов замороженные ценные бумаги «Лукойла» на миллиарды долларов. Их планируют обменять на зарубежные активы компании.

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Начальная стоимость международного портфеля «Лукойла» оценивалась в 22 млрд долларов. В него входят нефтяные месторождения, нефтеперерабатывающие заводы и автозаправочные станции в Европе, Ближнем Востоке и Африке. В то же время стоимость активов снизилась, поскольку часть из них прекратила работу, отметили два собеседника агентства.

Если сделку удастся завершить, это положит конец процессу продажи, который длится уже более года. В то же время, операция станет проверкой того, способны ли западные санкции заставить крупную российскую компанию отказаться от международных активов, не позволив Москве получить значительную финансовую выгоду.

Кто участвует в сделке

В консорциум, кроме Боэли, вошли эмиратские инвесторы — International Holding Company (IHC) и Al Hail Holding. Также предложение поддерживают сирийско-катарские братья Аль-Хаят и американская Корпорация по финансированию международного развития (DFC).

Тодд Боэли — бизнесмен из Майами, владеющий долями в американских спортивных командах Los Angeles Dodgers и Los Angeles Lakers.

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По информации источников Reuters, соглашение планируется провести без денежных расчетов. Замороженные ценные бумаги «Лукойла», которыми владеют западные инвесторы, в частности Capital Group, обменяют на международные активы компании.

В то же время, консорциум согласился разместить полученные акции на эскроу-счете, а не передавать их непосредственно «Лукойлу». Именно это, по словам двух собеседников, позволило продвинуться в переговорах с США.

Почему продажа активов затянулась

Процесс продаж начался после того, как в октябре 2025 года США ввели санкции против «Лукойла». В феврале Reuters сообщало, что Вашингтон частично затормозил соглашение, пытаясь усилить давление на Россию во время переговоров по завершению войны в Украине.

В декабре прошлого года Министерство финансов США отклонило предложение группы, в которую входил американский банк Xtellus Partners. Причиной стало нежелание Вашингтона допустить, чтобы «Лукойл» получил значительную финансовую выгоду от продажи — в виде акций или наличных денег.

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В общей сложности на международные активы российской компании претендовали более десятка участников. Среди них были нефтяные гиганты Exxon Mobil и Chevron, американская инвестиционная компания Carlyle и бывший владелец Pornhub Бернд Бергмайр. Однако в прошлом месяце Carlyle вышла из переговоров, после чего консорциум Боэли стал основным претендентом.

За сколько покупали ценные бумаги «Лукойла»

Банк, представляющий интересы консорциума, приобрел ценные бумаги российской компании примерно у десяти американских и британских инвестиционных фондов. Также продавцами стали американские депозитарные банки, хранившие эти бумаги от имени частных инвесторов.

По данным двух собеседников Reuters, ценные бумаги покупали примерно за 30 центов за каждый доллар их нарицательной стоимости. Такая внушительная скидка объясняется санкционным статусом активов.

До полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году западные инвестиционные фонды владели крупными пакетами акций «Лукойла».

Впоследствии бумаги исключили из основных индексов развивающихся рынков, заморозили, а их стоимость списали в отчетности западных фондов.

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