Продажа Forbes: разорвано соглашение с миллиардером Расселом, подозреваемым в связях с РФ

В мае Рассел, генеральный директор Luminar Technologies Inc., объявил, что покупает 82% акций Forbes Global Media Holdings за 800 миллионов долларов.

Материнская компания журнала Forbes и связанного с ним вебсайта — Integrated Whale Media — во вторник, 21 ноября, расторгла соглашение о продаже Forbes Global 28-летнему технологическому магнату Остину Расселу, подозреваемому в связях с РФ.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на служебную записку главного исполнительного директора Forbes Майка Федерле.

"В течение многих лет не было недостатка в инвестиционном интересе нашей компании, и мы будем продолжать рассматривать другие возможности, которые могут помочь ускорить нашу стратегию роста", — сказал Федерле в записке.

Ранее закрытие сделки было приостановлено на две недели после того, как Рассел пропустил дедлайн, установленный на 1 ноября.

В мае Рассел, генеральный директор Luminar Technologies Inc., объявил, что покупает 82% акций Forbes Global Media Holdings за 800 миллионов долларов.

Напомним, в октябре издание The Washington Post писало, что связанный с Кремлем российский бизнесмен Магомед Мусаев в частных разговорах утверждал, что стал владельцем медиа-холдинга Forbes и "получил ключ от самого авторитетного мирового бренда". Мусаев называл 28-летнего бизнесмена Остина Рассела, который в мае 2023 года за 800 миллионов долларов приобрел 82% акций Forbes Global Media Holdings, лицом сделки, но настаивал, чтобы о его причастности к ней умалчивали.

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