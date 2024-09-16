Продление санкций в отношении замороженных российских активов: что предлагают ЕС и Еврокомиссия

Предложенный подход не позволит одной стране, например Венгрии, заблокировать продление замораживания на длительный срок.

Большинство стран Европейского союза и Европейская комиссия поддерживают предложение заморозить активы РФ на три года вместо шести месяцев.

Об этом пишет Politico.

Брюссель также рассматривает вариант заморозить российские активы сразу на пять лет и проводить анализ соответствующего решения ежегодно. В то же время, делать это большинством голосов, а не единогласно.

Такой подход не позволит одной стране, например Венгрии, заблокировать продление замораживания на длительный срок.

Кредит Украине в 50 млрд долларов от G7 и ЕС

С начала полномасштабного вторжения в Украину за границей оказались заблокированы активы Банка России на сумму около 260 млрд евро, более двух третей из них заморожены в ЕС.

Бельгийская компания Euroclear держит около 191 млрд евро, принадлежащих российскому Центробанку, в 2023 году заработавшему на них около €4,4 млрд, пишет Financial Times со ссылкой на финансовый отчет Euroclear.

В июле 2024 года лидеры стран G7 и ЕС договорились использовать проценты от замороженных российских активов для выделения Украине 50 миллиардов долларов.

Еврокомиссия разрешила использовать замороженные активы России в пользу Украины

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