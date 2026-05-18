Продлит ли ЕС временную защиту украинцам: что известно

Украинцы / © УНИАН

Реклама

В Европейском Союзе продолжаются дискуссии о возможном продлении действия статуса временной защиты для граждан Украины еще на один год.

Об этом заявил представитель Европейской комиссии Маркус Ламмерт, сообщает корреспондентка «Европейской правды».

Текущий статус переговоров

По словам спикера Еврокомиссии, окончательного согласованного плана действий на уровне блока пока нет.

Реклама

"Что я могу сказать, то это то, что обсуждения продолжаются", - заявил Ламмерт.

Он сообщил, что Европейская комиссия начала соответствующие консультации со странами-участницами ЕС в марте во время заседания Совета по вопросам юстиции и внутренних дел.

«Мы считаем, что это необходимое обсуждение. Речь идет о поддержке Украины и беженцев из Украины… На этом этапе нет решения», — подчеркнул спикер.

Возможные варианты решений

По информации «Европейской правды», Еврокомиссия совместно с государствами-членами ЕС прорабатывает варианты совместного скоординированного решения о правовом статусе украинских граждан в рамках блока после марта 2027 года. В повестке дня рассматриваются разные сценарии: от полного прекращения действия механизма временной защиты до его очередной пролонгации на годовой срок.

Реклама

Директива о временной защите была активирована в марте 2022 года. Этот инструмент позволил миллионам украинских беглецов от войны получить быстрый доступ к базовым правам в странах ЕС — в частности, к жилью, трудоустройству и медицинской помощи — без необходимости проходить длительную и сложную процедуру предоставления убежища.

Временная защита ЕС — последние новости

Напомним, Европейская комиссия предположительно предложит продлить действие механизма временной защиты для граждан Украины еще на один год. Такое решение позволит украинцам легально находиться в странах ЕС до марта 2028 года.

Ранее сообщалось, что после завершения директивы ЕС о временной защите правительство Ирландии начнет реализовывать программу добровольного возвращения украинских беженцев домой. Таким образом, в этой стране стремятся избежать чрезмерной нагрузки на национальную систему социальной защиты.

После вероятного завершения режима временной защиты для украинцев в ЕС после марта 2027 года главным приоритетом Украины станет создание условий для безопасного и добровольного возвращения граждан.

Реклама

Новости партнеров