Продолжал улыбаться: активистки Femen показали Шольцу голую грудь с написал о газовом эмбарго (фото)

Активисты FEMEN нанесли на верхнюю часть своего тела призывы к тому, чтобы Германия ввела газовое эмбарго.

Сегодня в ведомстве федерального канцлера Германии был День открытых дверей. Без эксцессов не обошлось: к Шольцу подбежали две девушки топлесс, на теле которых были написаны требования ввести эмбарго на закупку газа.

Фото инцидента опубликовало издание АР.

Две женщины воспользовались днем ​​открытой двери. По данным разных немецких СМИ, они подошли к Шольцу в черных толстовках и попросили политика сделать с ними селфи.

И они добились фото, хоть и не такого, на которое рассчитывал немецкий лидер. Девушки сначала мило улыбались на камеру, когда внезапно стали снимать одежду. Активисты из FEMEN нанесли на верхнюю часть своего тела призывы, чтобы Германия ввела газовое эмбарго. На голой груди было написано "Gas Embargo Now". Девушки также разбрасывали сувенирные банкноты.

Охранники мгновенно отреагировали, вмешались и забрали девушек. Протестующие продолжали выкрикивать свои лозунги, которые, однако, были непонятны. Канцлер продолжал улыбаться, не подавая никаких знаков недовольства.

Ранее Олаф Шольц рассказал, что Путин убеждал германского канцлера в том, что Украина и Беларусь не могут быть независимыми государствами.

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