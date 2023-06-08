Продолжат ли США финансовую помощь Украине: Байден заявил о сомнениях в Конгрессе

Отвечая на вопрос о финансировании контрнаступления Украины, Байден заверил, что Запад сделал все, что мог.

Президент США Джо Байден заверил, что Штаты и дальше будут поддерживать Украину, в том числе и финансово, несмотря на возможные дискуссии в Конгрессе.

Об этом глава Белого дома заявил на брифинге вместе с премьер-министром Британии Риши Сунаком.

"Поддержка Киева будет обеспечена, даже несмотря на то, что слышны некоторые голоса на Капитолийском холме, выражающие сомнения в целесообразности продолжения поддержки Украины. Я предложил людям представить, что произойдет, если мы не будем поддерживать Украину. Вы что считаете, что Россия остановится в Киеве? Вы думаете, на этом все остановится? Я думаю что нет. Думаю, что большинство согласны со мной, что на этом все не остановится. Даже мои критики", – объяснил Байден.

Отвечая на вопрос о финансировании контрнаступления Украины, Байден заверил, что "мы сделали все, чтобы они были готовы", и целью США является долгосрочная безопасность после войны.

Ранее издание Politico сообщалось, что в Конгрессе США просят Байдена передать Украине ракеты ATACMS.

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