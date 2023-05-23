Продолжают сотрудничество: российский премьер и подсанкционные бизнесмены прибыли в Китай

Углубление экономических и политических отношений Китая с Россией не было сорвано полномасштабным вторжением Москвы в Украину.

Премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл в понедельник, 22 мая, поздно вечером в Шанхай, сообщил МИД Москвы, с визитом, в ходе которого он встретится с президентом Си Цзиньпином и подпишет ряд соглашений по инфраструктуре и торговле.

Об этом пишет Aljazeera.

В аэропорту Мишустина встретили посол Москвы в Китае Игорь Моргулов и главный дипломат Пекина в России Чжан Ханьхуэй.

Он примет участие в российско-китайском бизнес-форуме и посетит нефтехимический научно-исследовательский институт в Шанхае, сообщили в Кремле, а также проведет переговоры с "представителями российских деловых кругов".

На этот форум был приглашен ряд попавших под санкции российских магнатов, в том числе из ключевых отраслей производства удобрений, стали и горнодобывающей промышленности, а также вице-премьер-министра Александра Новака, занимающегося вопросами энергетики, сообщает Bloomberg News.

В прошлом году Китай стал главным потребителем энергии для России, чей экспорт газа резко упал после того, как западные страны ввели строгие санкции из-за полномасштабного вторжения Москвы в Украину.

Затем Мишустин отправится в Пекин, где встретится с Си Цзиньпином и премьер-министром Ли Цяном, сообщает российское государственное СМИ ТАСС.

В последние годы Китай и Россия расширили экономическое сотрудничество и дипломатические контакты, а их стратегическое партнерство стало теснее после начала вторжения Москвы.

Хотя Китай заявляет, что является нейтральной стороной в этой войне, он не осудил действия России.

В феврале Пекин обнародовал документ из 12 пунктов с призывом к "политическому урегулированию" конфликта, который, по словам западных стран, может позволить России удержать значительную часть территории, которую она захватила в Украине.

Во время мартовского саммита в Москве Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин подписали соглашение о переводе отношений в "новую эру" сотрудничества. Си также пригласил Путина, ордер на арест которого на днях ранее выдал Международный уголовный суд в Гааге за вероятные военные преступления в Украине, посетить Пекин.

Аналитики говорят, что Китай держит преимущество в отношениях с Россией и его влияние растет по мере углубления международной изоляции Москвы.

Напомним, лидеры G7 во время саммита в Хиросиме обратились с призывом к Китаю оказывать давление на Москву. Политики согласились "поддерживать Украину столько, сколько потребуется перед лицом незаконной агрессивной войны РФ".

Также мы писали, что попавший под санкции министр внутренних дел России Владимир Колокольцев посетил Саудовскую Аравию и встретился со своим коллегой через несколько дней после того, как президент Украины Владимир Зеленский совершил свой первый визит в страну Персидского залива.

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