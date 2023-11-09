Продолжаются переговоры о гуманитарном перемирии в Газе: какие выдвигаются условия

Посредниками соглашения о прекращении огня между Израилем и ХАМАСом выступают Катар, Египет и США.

После месячной войны между Израилем и террористической группировкой ХАМАС продолжаются переговоры о трехдневном гуманитарном прекращении огня в Газе в обмен на освобождение заложников. Об этом в четверг, 9 ноября, сообщает АР со ссылкой на двух египетских чиновников, одного представителя ООН и западного дипломата.

Как передает Deutsche Welle, по данным источников, посредниками по этому соглашению выступают Катар, Египет и Соединенные Штаты.

Один из египетских чиновников сообщил, что детали соглашения обсуждались на этой неделе в Каире с главой ЦРУ США и израильской делегацией. По словам собеседника, посредники завершают работу над проектом договоренностей. По словам источника издания, администрация Байдена при этом не выдвинула никаких конкретных временных рамок для паузы в военных операциях Израиля, но предложила ему рассмотреть возможность привязать продолжительность перемирия к освобождению определенного количества заложников. В случае успеха такую формулу можно было бы реализовать и дальше, заметил собеседники АР.

Согласно предложенному соглашению о перемирии, ХАМАС в частности должен освободить десяток гражданских заложников, преимущественно иностранцев, и предоставить полный список пленных посредникам.

Напомним, Главное управление разведки Минобороны показало фото первой эвакуации украинцев из Сектора Газа, состоявшейся накануне.

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