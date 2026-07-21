Продолжит ли Британия поддержку Украины: что заявил новый министр обороны

Министр обороны Британии Уэс Стритинг / © UK Parliament

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Великобритания получила нового министра обороны. Сразу после своего назначения на должность британский чиновник сделал первое официальное заявление, в котором обозначил ключевые приоритеты работы и отдельно упомянул о дальнейшей поддержке Украины.

Об этом сообщает Sky News.

Кто стал министром обороны Великобритании

Министром обороны Великобритании стал Уэс Стритинг — британский политик-лейборист.

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Новоназначенный чиновник подчеркнул, что его главной задачей станет надлежащее обеспечение вооруженных сил страны всеми необходимыми ресурсами для поддержки оборонного потенциала.

Кроме того, он заверил сохранение непоколебимого курса на сотрудничество с международными партнерами.

Отдельно он заверил в продолжении поддержки Украины:

«Обеспечение безопасности нашей страны — первоочередная обязанность правительства. Для меня большая честь занять должность министра обороны. Мы обеспечим наши вооруженные силы необходимыми ресурсами и будем твердо стоять бок о бок с нашими международными союзниками, особенно с Украиной», — заявил он.

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Уэс Стритинг заменил на этом посту экс-офицера армии Дэна Джарвиса, который занял эту должность временно после отставки Джона Хили.

Об Уэсе Стритинге известно, что он вырос в сложных условиях в лондонском Ист-Энде, изучал историю в Кембриджском университете, а в 2008-2010 годах возглавлял Национальный союз студентов. Также Стритинг работал в правозащитной ЛГБТ-организации Stonewall и был муниципальным депутатом лондонского бюро Редбридж.

В 2015 году его впервые избрали в британский парламент от округа Северный Илфорд, а на выборах 2017 года он переизбрался с гораздо большим преимуществом. С 2020 года политик занимал ряд должностей в теневом кабинете Лейбористской партии, в частности, был теневым младшим министром школ, теневым министром по вопросам детской бедности, а впоследствии — теневым министром здравоохранения и социального обеспечения.

После победы лейбористов на выборах в июле 2024 года Стритинг вошел в правительство Кира Стармера как министр здравоохранения и социального обеспечения. Эту должность он занимал до 14 мая 2026, когда подал в отставку на фоне результатов партии на местных выборах.

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Что известно о новом премьере Великобритании

Напомним, Букингемский дворец официально подтвердил назначение Энди Бернема новым премьер-министром Великобритании. Во время аудиенции король Чарльз III поручил ему сформировать новое правительство страны, и политик принял это предложение, официально вступив в должность.

Перед этим предыдущий глава правительства Кир Стармер выступил с прощальной речью и заявил о своей отставке. Он подытожил результаты работы в должности, в частности, упомянув укрепление Лейбористской партии, социальные и экономические достижения, сокращение иммиграции, усиление обороны и поддержку Украины.

На конференции Лейбористской партии Великобритании 17 июля официально объявили нового лидера Энди Бернема, который заменит Кира Стармера в должности премьер-министра страны. Бывший мэр Манчестера стал единственным претендентом после отставки Стармера, одержав поддержку 379 депутатов. Для возвращения в большую политику Бернем одержал победу на довыборах в Палату общин в июне.

В своем выступлении Бернем заявил о намерении объединить партию, сформировать правительство из представителей разных ее течений и сосредоточиться на децентрализации власти. Ожидается, что новое правительство сохранит курс предшественников по поддержке Украины, ведь политик с самого начала полномасштабного вторжения последовательно отстаивает украинские интересы, инициирует гуманитарные и социальные программы для беженцев и развивает сотрудничество с украинскими городами.

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