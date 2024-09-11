"Продукция национального наследия": в одной из стран ЕС легализовали производство самогона, но есть условие

С 31 октября в Литве разрешено производство алкогольных напитков крепостью до 65 градусов.

В Литве легализовали самогоноварение в усадьбах сельского туризма, но не на продажу.

Об этом свидетельствуют поправки к закону, подписанному президентом Литвы Гитанасом Науседом, сообщает LRT.

С 31 октября в Литве напитки крепостью до 65 градусов признаны "продукцией национального наследия".

В год литовцы смогут производить до 100 л самогона, но только для личного или семейного использования или для дегустации на месте его продажа будет запрещена.

Поправки также требуют, чтобы производители самогона сообщали Государственной продовольственно-ветеринарной службе Литвы за 48 часов до начала производства. А в течение суток после завершения производства – сообщить точное количество производимого напитка.

Предполагается, что самогон будут разливать по стеклянным бутылкам объемом от 0,2 до 1 л с этикетками с указанием номера, имени и фамилии производителя, даты и времени производства, состава и процентного содержания этилового спирта.

Литовские власти ранее объяснили, что поправка не принесет владельцам усадеб значительных финансовых выгод, но поможет сохранить национальное наследие.

Напомним, в Литве будут действовать новые правила трудоустройства граждан Украины без временной защиты в стране. Беженцы из Украины смогут работать там только после получения вида на жительство.

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