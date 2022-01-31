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Продукты питания, газ и минудобрения: в Польше снижают цены из-за инфляции

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Продукты питания, газ и минудобрения: в Польше снижают цены из-за инфляции

Associated Press

От снижения налогов бюджет Польши недополучит 11,6 млрд злотых (около 3 млрд долл.).

Президент Польши Анджей Дуда подписал закон о временном снижении НДС на продукты питания, газ, топливо и минудобрения. Закон будет действовать с 1 февраля по 31 июля.

Об этом сообщает money.pl.

Закон является частью так называемого "Антиинфляционного щита 2.0", подготовленного польским правительством для защиты населения от высокой инфляции.

  • НДС на продукты питания и напитки, подлежащие ставке 5%, уменьшится до нуля;
  • С 23% до 8% уменьшится ставка на топливо;
  • Налог на минудобрения и газ уменьшится с 8% до нуля.

По словам премьер-министра Матеуша Моравецкого, подобные действия помогут полякам сохранить свои сбережения. От снижения налогов бюджет Польши недополучит 11,6 млрд злотых (около 3 млрд долл.).

Напомним, что Польша поставит Украине вооружение, в том числе средства противовоздушной обороны.

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