Продукты питания, газ и минудобрения: в Польше снижают цены из-за инфляции

Продукты питания, газ и минудобрения: в Польше снижают цены из-за инфляции

От снижения налогов бюджет Польши недополучит 11,6 млрд злотых (около 3 млрд долл.).

Президент Польши Анджей Дуда подписал закон о временном снижении НДС на продукты питания, газ, топливо и минудобрения. Закон будет действовать с 1 февраля по 31 июля.

Об этом сообщает money.pl.

Закон является частью так называемого "Антиинфляционного щита 2.0", подготовленного польским правительством для защиты населения от высокой инфляции.

НДС на продукты питания и напитки , подлежащие ставке 5%, уменьшится до нуля;

, подлежащие ставке 5%, уменьшится до нуля; С 23% до 8% уменьшится ставка на топливо;

Налог на минудобрения и газ уменьшится с 8% до нуля.

По словам премьер-министра Матеуша Моравецкого, подобные действия помогут полякам сохранить свои сбережения. От снижения налогов бюджет Польши недополучит 11,6 млрд злотых (около 3 млрд долл.).

Напомним, что Польша поставит Украине вооружение, в том числе средства противовоздушной обороны.

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