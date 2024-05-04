Проект "Кремлевская весна": политолог рассказал о коварных планах российской власти

Уже на следующей неделе в России пройдет кульминация проекта "Кремлевская весна", который российские власти реализуют в нескольких направлениях. Ее главным проявлением станет вспышка "победобеседания" на 9 мая на фоне инаугурации Путина на пост президента РФ.

Такое мнение высказал исполнительный директор Института мировой политики Евгений Магда в эфире телеканала "Еспресо".

"Я думаю, что эта "весна" не закончится до июня, потому что на середину июня запланирован Саммит мира в Швейцарии. К тому времени с одной стороны Россия будет пытаться добиться максимальных успехов на фронте, соответствующим образом корреспондирующихся с темпами предоставления Украине американского оружия... А второй момент – попытка дискредитации украинского политического и военного руководства", — предположил он, приведя в пример фейк об отставке главкома ВСУ Александра Сырского.

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Следующим элементом "Кремлевской весны", по словам эксперта, будет попытка показать неэффективность помощи Запада, которую будут мощно транслировать на граждан РФ, а также граждан других стран, чтобы уменьшить следующую волну помощи Украине от ЕС и США.

"Конечно, это и дискредитация предстоящего Саммита мира. До этого саммита у меня нет завышенных оценок. А для России это неприемлемый сценарий, потому что десятки стран имеют возможность собраться и искать общий язык о том, как нужно поставить РФ на место и ее победить", – отметил Магда.

Напомним, россияне активизировались по всей линии фронта, поскольку им традиционно нужны достижения до "9 мая".

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