Проект ракетного щита Трампа «Золотой купол» ждут задержки и проблемы — Reuters

Амбициозный оборонный проект президента США Дональда Трампа «Золотой купол» (Golden Dome), который должен стать новой системой ракетной обороны страны, оказался под угрозой из-за задержек, нехватки определенности в бюджете и технических сложностей. Об этом сообщает Reuters .

Программа стоимостью примерно 175 миллиардов долларов была представлена как главный элемент модернизации обороны США. Прошлым летом Конгресс одобрил выделение примерно 25 миллиардов долларов на ее начальный этап, однако до сих пор не определено, как именно будут израсходованы эти средства. Планы бюджета и архитектуры системы остаются неполными.

Ситуацию осложнил и 43-дневный правительственный «шатдаун» , парализовавший подписание контрактов и сорвавший сроки, заложенные Пентагоном. В результате этого военное ведомство может не успеть заключить ключевые соглашения во внутренний дедлайн — 31 декабря . Это чревато подорожанием проекта и последующими задержками.

По данным агентства, ряд оборонных подрядчиков уже выражают обеспокоенность сложностью проекта и высокими рисками. Среди них жесткие графики, недостаточно детализированные требования и возможное увеличение затрат. Некоторые компании оценивают потенциальные долгосрочные расходы программы в триллионы долларов в течение следующих двух десятилетий.

Система Golden Dome предполагает создание новой многоуровневой оборонной сети, включающей спутники, наземные комплексы и интерцепторы, способные сбивать даже гиперзвуковые ракеты. Трамп объявил ее ключевым проектом для защиты континентальной территории США до 2028 года.

Впрочем, как отмечает Reuters, неопределенность с финансированием и технические вызовы подвергают сомнению возможность реализовать эти сроки.