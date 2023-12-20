Профессиональная хакерша назвала 4 признака того, что кто-то залез в ваш смартфон

Киберпреступники могут жить в тени цифрового мира, но профессиональная хакерша поделилась признаками того, что они "прячутся" в вашем смартфоне.

Об этом пишет Daily Mail.

Хакерша "белая шляпа" Лаура Канкаала была научена придерживаться этических норм, но использует вредные методы, чтобы помочь обычному человеку оставаться в безопасности.

Лаура, руководитель отдела анализа угроз финской компании по кибербезопасности F-Secure, предупредила, что перегрев устройства или случайный зеленый свет на экране могут означать, что за вами кто-то наблюдает. Среди других признаков – некоторые надоедливые электронные письма и телефонные звонки.

Канкаала возглавляет финский хакерский коллектив "белых шляп" (в отличие от криминальных "черных шляп") KyberVPK и появилась в сериале, где она взламывает все: от устройств умного дома до автомобилей.

4 признака того, что кто-то залез в ваш смартфон:

На экране появляется точка

Если вы видите зеленую точку на экране Android или оранжевую точку на iPhone, это может быть предупредительным знаком, что вас сломали или кто-то установил на телефон подозрительное приложение, сказал Канкаала. Она добалила, что эти предупреждающие точки появляются при использовании микрофона или камеры устройства, и это может быть предупреждающим знаком того, что на телефоне установлено вредоносное программное обеспечение для слежения за людьми.

"Вредное ПО может записывать звук с вашего микрофона, читать ваши сообщения или отслеживать ваше местонахождение", — сказала Канкаала. "Киберпреступники могут использовать подобное вредоносное ПО или даже злоумышленника, которого вы знаете, в виде сталкерского ПО".

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Вы можете просмотреть ваши приложения и удалить неизвестные или попробуйте выполнить сброс настроек телефона или запустить приложение для сканирования на вирусы, советует Канкаала.

На iPhone вы можете проверить, какие из ваших программ используют камеру или микрофон, зайдя в Центр управления телефона и просмотрев значок точек вверху. Это должно показать, какие приложения используют микрофон, камеру или местонахождение.

Вы также можете зайти в "Параметры" и включить "Отчет о конфиденциальности приложений", чтобы увидеть текущий журнал того, какие программы использовали ваши конфиденциальные "разрешения" и когда.

Ваш телефон нагревается

По словам Канкаалы, нагрев телефона может являться сигналом того, что на него установлено вредоносное программное обеспечение.

"Каждый раз, когда включен постоянный обмен данными о местонахождении, ваш телефон, вероятно, непонятным образом быстро разряжает батарею, и вы можете почувствовать, как телефон нагревается", — продолжила она. "Вы можете найти странные с виду приложения, которые вы либо не помните, как устанавливали на свой телефон, либо приложения, которые случайно загрузили за пределами официального магазина приложений — например, кто-то посылает вам текстовое сообщение с предложением загрузить приложение. Иногда эти программы пытаются замаскироваться и изменить название программы на то, что напоминает настройки телефона или еще что-то, заставляющее вас чувствовать, что они могут быть законными. Также может быть сложно, если вообще возможно, удалить эти программы напрямую".

Хакер / Фото: pixabay.com

Вы получаете электронные письма из приложений социальных сетей

Если вы начнете получать электронные письма от вашего банка или программ социальных сетей с вопросом, хотите ли вы сменить пароль, это может быть признаком того, что ваши учетные данные были украдены.

Преступники могут сделать это с помощью атак фишинга, когда жертв убеждают посетить поддельный веб-сайт. Крайне важно действовать быстро, посоветовала Канкаала.

"Злоумышленник не обязательно сломал ваш телефон – возможно, он украл доступ к вашим онлайн-сервисам, таким как ваша важная электронная почта или учетные данные iCloud, или даже к программам социальных сетей, которые вы преимущественно используете через свой телефон", — сказала она. "Если кто-то с преступными намерениями украл ваши учетные данные, вы, вероятно, заметите это, когда доступ к вашим сервисам будет заблокирован после смены пароля".

Ваш банк звонит вам

Хакерам не нужно устанавливать хитрые программы, чтобы атаковать вас на телефоне и часто атаковать с помощью звонков и текстовых сообщений, предупредила Канкаала.

Даже если цифры вашего банка кажутся верными, это может быть мошенничеством.

"Один из самых простых способов атаковать людей, использующих мобильные телефоны, с помощью различных видов мошенничества – это текстовые сообщения и телефонные звонки. Очень легко выдать себя за телефонные номера финансовых учреждений или других известных лиц и попытаться манипулировать вами, чтобы вы сделали что-то, что противоречит вашим интересам — например, совершили мгновенную денежную транзакцию или передали свои учетные данные онлайн", — добавила хакерша.

Напомним, "Киевстар" устранил возникшие сегодня утром сложности со связью. Причины сбоя в компании не сообщают.

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