Профессор объяснил, как рекордный шатдаун повлияет на политику США

Влияние шатдауна на США / © Associated Press

В США растет напряжение из-за длительного шатдауна — правительственная остановка, вероятно, затянется на рекордный срок.

Об этом в эфире Эспрессо заявил профессор Мангеттенского университета Игорь Айзенберг.

«Прогноза у меня нет, но я вижу, что шатдаун будет длинным. Скорее всего, он будет рекордным. Предыдущий рекорд был равен 34 дням, мы уже приближаемся к этому», — отметил он.

Айзенберг подчеркнул, что правительство США оказалось перед необходимостью найти новый выход из ситуации.

«Так как тот временный бюджет, на котором настаивают Белый дом и республиканцы, они приняли в Палате представителей — до 21 ноября он должен работать. То есть, после этого уже не будет ни одного законопроекта, ни одного временного бюджета. Им придется снова искать решение», — объяснил он.

По словам профессора, у республиканцев может не хватить голосов для принятия нового бюджета без учета предложений демократов.

«Если компромисс не будет найден, миллионы американцев могут остаться без медицинской страховки», — предупредил Айзенберг.

Ранее сообщалось, что американский Сенат в пятый раз за последние почти три недели не смог возобновить финансирование работы правительства.

Мы ранее информировали, что Зеленский сказал, влияет ли шатдаун в США на доставку оружия Украине.