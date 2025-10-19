- Дата публикации
Профессор объяснил, как рекордный шатдаун повлияет на политику США
Страна уже почти достигла рекорда в 34 дня.
В США растет напряжение из-за длительного шатдауна — правительственная остановка, вероятно, затянется на рекордный срок.
Об этом в эфире Эспрессо заявил профессор Мангеттенского университета Игорь Айзенберг.
«Прогноза у меня нет, но я вижу, что шатдаун будет длинным. Скорее всего, он будет рекордным. Предыдущий рекорд был равен 34 дням, мы уже приближаемся к этому», — отметил он.
Айзенберг подчеркнул, что правительство США оказалось перед необходимостью найти новый выход из ситуации.
«Так как тот временный бюджет, на котором настаивают Белый дом и республиканцы, они приняли в Палате представителей — до 21 ноября он должен работать. То есть, после этого уже не будет ни одного законопроекта, ни одного временного бюджета. Им придется снова искать решение», — объяснил он.
По словам профессора, у республиканцев может не хватить голосов для принятия нового бюджета без учета предложений демократов.
«Если компромисс не будет найден, миллионы американцев могут остаться без медицинской страховки», — предупредил Айзенберг.
Ранее сообщалось, что американский Сенат в пятый раз за последние почти три недели не смог возобновить финансирование работы правительства.
