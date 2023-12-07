Профессор устроил стрельбу в Университете Невады: фото и рассказы очевидцев

Нападение произошло возле зала, где студенты играли в игры и строили разные вещи из "Лего".

В США 6 декабря профессор устроил стрельбу в студенческом городке Университета Невады в Лас-Вегасе. В результате нападения погибли три человека, еще один человек был ранен.

Об этом сообщает CNN.

Утром 6 декабря Университет Невады опубликовал в Сети экстренное сообщение: "Университетская полиция реагирует на сообщения о выстрелах в BEH, эвакуируйтесь в безопасную зону, бегите, прячьтесь!"

Стрельбу устроил мужчина в студенческом кампусе близ Beam Hall, где расположена Ли Бизнес-Школа университета.

Стрельба в Университете Невады – рассказы свидетелей

"Я сидел на улице, просто завтракал. Я услышал три громких грохота, и я подумал: "Ой, что это было?" Полиция появилась, тогда я вбежал. Через две минуты – снова выстрелы. Бегал в подвалы. Я просто слышал много выстрелов", – рассказал один из студентов учебного заведения.

Профессор Бретт Джонсен рассказал, что находился в Beam Hall, когда услышал шум во время занятия. Ему не показалось это похожим на выстрел, поэтому профессор продолжал преподавать.

"Потом включился сигнал тревоги. Я никогда раньше не слышал такого сигнала, он не звучал как пожарная тревога. Когда мы начали выходить из класса, все стало реальным", — рассказал Джонсен.

Когда он открыл дверь, чтобы выпустить студентов, выражение лица профессора изменилось на панику, и он призвал студентов вернуться, запереть дверь и лечь на землю. Преподаватель снова проверил ситуацию на улице через 30 секунд, а затем сказал студентам "бежать как можно скорее".

Фото с места стрельбы в студгородке университета Невады / Фото: Getty Images

Президент университета Кит Уитфилд заявил, что сообщество кампуса в шоке после "непостижимого события".

Что известно о жертвах нападения и стрелка

В результате стрельбы погибли три человека, еще один человек получил ранения. Еще четыре человека были доставлены в больницы из-за симптомов панических атак.

Местный шериф Кевин Макмехилл сообщил, что полицейские ликвидировали стрелка, и его личность не будет разглашена, пока не будет проинформирована его семья. Источник CNN в правоохранительных органах сообщил, что стрелком оказался 67-летний профессор колледжа, связанный с колледжами в Джорджии и Северной Каролине. Не известно, какое отношение он имел к учебному заведению, где произошла стрельба.

Также читайте Стрельба в школе Брянска: момент атаки сняли на видео

По словам шерифа, стрельба произошла возле зала, где студенты играли в игры и строили разные вещи из "Лего".

"Случившееся сегодня является ужасным, непростым преступлением… Если бы не героические действия одного из тех полицейских, которые отреагировали, можно было бы унести бесчисленное количество новых жизней", – отметил Макмехилл.

Полиция работает над обнаружением доказательств и установлением мотива нападающего. Пока нет никаких деталей по поводу оружия подозреваемого.

Белый дом заявил, что "очень внимательно" следит за историей со стрельбой.

Напомним, в минувшие выходные в США произошли 37-я и 38-я стрельба за 2023 год, во время которых были убиты четыре или более человек. Эти массовые убийства были совершены в Техасе и Вашингтоне.

Читайте ведущие новости дня:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.