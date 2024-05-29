Проглотила муху в прямом эфире – курьезная ситуация с ведущей (видео)

Ведущая телевидения случайно проглотила муху во время прямого эфира.
В США произошла курьезная ситуация с ведущей телеканала Boston25 Ванессой Уэлч – женщина прямо во время прямого эфира случайно проглотила муху.
Видео было опубликовано в соцсети Х.
При выпуске новостей на глаз журналистки села муха. Когда ведущая новостей моргнула – насекомое попало ей в рот.
Уэлч проглотила муху и продолжила выпуск новостей.
Пользователи социальных сетей оценили профессионализм ведущей и призвали руководство телеканала Boston25 повысить зарплату.
Напомним, девушка купила два мешка с украшениями за $50 и была шокирована тем, что увидела внутри.
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