Проглотила муху в прямом эфире – курьезная ситуация с ведущей (видео)

Ведущая телевидения случайно проглотила муху во время прямого эфира.

В США произошла курьезная ситуация с ведущей телеканала Boston25 Ванессой Уэлч – женщина прямо во время прямого эфира случайно проглотила муху.

Видео было опубликовано в соцсети Х.

При выпуске новостей на глаз журналистки села муха. Когда ведущая новостей моргнула – насекомое попало ей в рот.

Уэлч проглотила муху и продолжила выпуск новостей.

Пользователи социальных сетей оценили профессионализм ведущей и призвали руководство телеканала Boston25 повысить зарплату.

Напомним, девушка купила два мешка с украшениями за $50 и была шокирована тем, что увидела внутри.

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