"Прогноз отличный": стало известно, с какой болезнью борется глава Пентагона Остин

На прошлой неделе главу Пентагона госпитализировали с болями, а позже врачи обнаружили инфекцию мочевыводящих путей.

Министр обороны США Ллойд Остин лечится от рака простаты. В настоящее время он находится в Национальном военно-медицинском центре Уолтера Рида.

Об этом пишет CNN.

В заявлении больницы говорится, что рак был обнаружен в начале декабря. Уже 22 декабря Остин перенес "минимально инвазивную хирургическую процедуру" – простатэктомию.

"Во время этой процедуры он находился под общим наркозом. Госсекретарь Остин восстановился после операции и на следующее утро вернулся домой. У него рак простаты был обнаружен на ранней стадии, и прогноз отличный", – говорится в заявлении.

Напомним, 1 января Ллойд Остин был повторно госпитализирован из-за осложнений после процедуры.

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