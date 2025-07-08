Прогнозы "китайского Нострадамуса" начали сбываться: предсказания на 2025 год

Китайский историк Цзян Сюэцин / © скриншот с видео

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Сторонники китайского историка Цзян Сюэцина, которого в Интернете часто называют «китайским Нострадамусом«, с удивлением наблюдают за тем, как его прогнозы относительно глобальной политики на 2025 год начинают приобретать реальные черты.

Об этом пишет The Economic Times.

Особое внимание в Сети вызвала прошлогодняя лекция Цзян Сюэцина на YouTube, в которой он предсказал эскалацию напряжения между США и Ираном в случае, если американский лидер Дональд Трамп вернется ко власти. Это видео быстро стало вирусным, а канал историка получил более 100 тыс. новых подписчиков всего за три дня.

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В своих выступлениях Сюэцин подробно описал возможную реализацию операции под названием «Свобода для Ирана». Историк рассказывал, что она предусматривает широкомасштабное вторжение, в котором будут участвовать США, Израиль, Саудовская Аравия и их союзники.

Как считал Сюэцин, Трамп будет оправдывать военные действия необходимостью нейтрализовать иранскую ядерную программу и защититься от атак со стороны прокси-групп. Последние публичные заявления президента США действительно сосредоточены на вопросах терроризма и ядерной угрозы, что очень точно совпадает с предупреждениями историка.

Кроме того, «китайский Нострадамус» выразил сомнения относительно эффективности сухопутного вторжения. Он отметил, что для полного контроля над Ираном США понадобится по крайней мере 3 млн военнослужащих — цифра, которую историк считает абсолютно нереалистичной как с военной, так и с политической точек зрения. По мнению Сюэцина, операция такого масштаба будет угрожать превращением американских солдат в заложников в труднодоступных иранских горных районах из-за трудностей со снабжением и выводом войск.

К слову, ранее сообщалось о том, что четверо мировых пророков и ясновидящих отдельно друг от друга предсказали начало Третьей мировой войны уже к концу 2025 года.

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Заметим, что астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто имеет развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.