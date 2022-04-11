Проголодавшаяся по брендам Россия займется параллельным импортом: будет завозить продукцию без разрешения компаний

Проголодавшаяся по брендам Россия займется параллельным импортом: будет завозить продукцию без разрешения компаний

В России "серый" импорт считался контрабандой, но из-за санкций в Госдуме решили "поправить" свой закон.

Чтобы вернуть на свой рынок товары брендов, прекративших или приостановивших работу в России, власти РФ намерены прибегнуть к параллельному импорту: будут свозить товары без разрешения правообладателей.

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С такой инициативой выступило Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, сообщают "Известия".

Российское ведомство уже составляет список брендов в легкой промышленности и других отраслях, ушедших с российского рынка. В дальнейшем их продукция попадет под параллельный импорт, то есть будут ввозиться в РФ без разрешения самих брендов.

Российские власти планируют осуществлять импорт альтернативными каналами. В частности, люксовые товары продают в России через эксклюзивных дистрибьюторов из стран ЕАЭС (Армения, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан).

Отметим, что параллельный импорт, известный также как "серый" импорт - означает ввоз в страну товаров, на которых нанесен какой-либо товарный знак, без разрешения правообладателя этого товарного знака (т.е. "параллельно" официальному импорту таких товаров через дилеров, уполномоченных правообладателем).

До сих пор параллельный импорт был запрещен в России статьей 1487 Гражданского кодекса РФ и товар мог ввозиться непосредственно самим правообладателем или с его согласия. Согласно российскому законодательству, "серый" импорт считается контрабандой, закамуфлированной под легальный ввоз товара.

Однако, как сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин, в России "недавно приняли закон, наделяющий правительство правом определять перечни продукции, в отношении которой фактически устанавливается международный принцип исчерпания прав на товарный знак в случае, если она продается собственником в любом части света", пишет "Интерфакс".

Напомним, в связи с нападением России на Украину многие мировые компании заявили о прекращении работы и поставок своих товаров в РФ.

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