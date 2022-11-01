Проговорился: на переговорах с Турцией Лавров намекнул, что хочет РФ в обмен на "зерновое соглашение"

Россия, вероятно, сорвала "зерновую инициативу", чтобы добавить в соглашение пункт об экспорте российских удобрений.

Об этом стало известно по итогам разговора главы МИД страны-агрессора Сергея Лаврова и министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу.

Лавров в очередной раз упомянул лживые обвинения в адрес Украины относительно якобы "использования гуманитарного коридора и украинских портов, определенных в пользу вывоза сельскохозяйственной продукции, для ведения боевых действий против РФ".

"Стороны также согласились с необходимостью принятия ООН и западными странами дополнительных мер по реализации пакетного соглашения по российским удобрениям и сельхозпродукции", — говорится в сообщении.

За этим официальным и малопонятным для простых граждан заявлением может быть скрыт содержание. Как известно, РФ ограничила экспорт азотных и сложных комплексных удобрений. Хотя высокий представитель ЕС Жозеп Боррель заверил: Евросоюз не вводил никаких санкций на поставки на внешние рынки удобрений российского производства.

Такие действия страны-агрессорки еще привели к еще большему росту цен на продовольствие в мире.

Ранее издание Reuters писало, что ООН стремится расширить "зерновую инициативу", включив в нее транзит российского аммиака по украинской территории. Поставки аммиакопроводом "Тольятти-Одесса" прекратились 24 февраля с началом полномасштабной войны РФ против Украины. Не исключено, что РФ хочет внести возобновление экспорта аммиака украинской "трубой" в "зерновое соглашение".

Другая версия – Россия пытается добиться легального разрешения на продажу похищенного украинского зерна с оккупированных территорий. Сейчас его продают по разным теневым схемам.

Зерновой коридор: РФ снова нарушила договоренности

Ранее так называемый "глава" оккупированного Севастополя Михаил Развожаев заявил, что украинские беспилотники атаковали корабли РФ, задействованные в обеспечении "зернового коридора", о деятельности которых РФ якобы договаривалась с Турцией. Хотя на самом деле были поражены военные корабли РФ "Адмирал Макаров", "Адмирал Григорьевич" и тральщик "Иван Голубец".

В ответ Владимир Зеленский в своем традиционном видеообращении вечером, 30 октября, поиронизировал, что "теперь у Украины есть пшеница-убийца, которая топит российских адмиралов".

После заявления России о приостановлении участия в "зерновом соглашении" министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев, которого называют потенциальным преемником Путина, заявил, что Россия готова заменить украинское зерно на мировом рынке "собственным".

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что РФ под "своим" зерном подразумевает урожай, украденный у украинских фермеров на оккупированных территориях.

В то же время Financial Times обнародовало расследование о том, как россияне незаконно продают украинское зерно за границу.

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