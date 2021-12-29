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Прогулялся по пляжу с новым щенком: Байден показал СМИ немецкую овчарку, которую получил в подарок

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Прогулялся по пляжу с новым щенком: Байден показал СМИ немецкую овчарку, которую получил в подарок

Фото: President Biden/Twitter

Щенок президенту США подарил на день рождения его брат Джеймс.

Прогулялся по пляжу с новым щенком. Президент США Джо Байден во время рождественских каникул показал СМИ немецкую овчарку, которую получил в подарок.

Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 29 декабря.

Отмечается, что вместе с первой леди он взял щенка на прогулку во время отдыха в Делавере. Рожденная осенью собачка стала третьей овчаркой, которая поселилась с Байденами в Белом доме.

Первая собака, Чемп, умерла летом. А второго, Майора, главе Белого Дома пришлось переселить к друзьям семьи – потому что он обращался агрессивно с посетителями администрации президента.

Новый щенок, получивший прозвище Командор, переселился в Белый Дом только неделю назад. Но уже успело сжевать тапки Первой Леди.

Байден во время отдыха в Делавере показал прессе овчарку, полученную в подарок | Новости мира

Байден во время отдыха в Делавере показал прессе овчарку, полученную в подарок | Новости мира
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