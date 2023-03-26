"Проиграли "95 кварталу", б**дь": в Сеть выложили аудио вероятного разговора российского миллиардера Ахмедова и продюсера Пригожина

Участники обнародованной беседы обсуждают войну России против Украины, президента РФ Владимира Путина и его окружения.

В Сети ширится аудиозапись, где российский продюсер Иосиф Пригожин ругает главу Кремля Владимира Путина с использованием ненормативной лексики.

Вероятно, разговаривает Пригожин с миллиардером Фархадом Ахмедовым.

Впоследствии продюсер прокомментировал запись, в частности, отметив, что "не знает, как жить с этим дерьмом".

Аудиозапись прокомментировал и другой Пригожин, а именно главарь ППК "Вагнер" Евгений.

Он заявил, что те, кто перехватил звонок, вероятно, могли думать, что по телефону говорит он, а не его тезка.

После того как Иосиф Пригожин назвал разговор "фальшивкой", источник в спецслужбах заявил, что "запись разговора Пригожина и Ахмедова настоящая". Ахмедов это не комментировал.

О чем идет речь в разговоре Пригожина с Ахмедовым

Участники обнародованной беседы обсуждают войну России против Украины, президента РФ Владимира Путина и его окружения.

Голос, вероятно, Иосифа Пригожина, утверждает, что Игорь Иванович (Игорь Сечин глава "Роснефти" — ред.), Сергей Викторович и (глава Росгвардии — ред.) Виктор Золотов якобы "объединились" и "обвиняют во всем" министра обороны Сергея Шойгу.

"Называют его долбо*бом, за глаза, конечно. И у них задачу его снести, бл*дь... Да, но потому, что на кого-то надо списать (неудачи в войне — ред.), слушай. Они сами ох**ли люди. Мое мнение простое: они ведут себя, как короли, как боги, б**дь. Конченые они твари… Ничего хорошего о них я сказать не могу. Они подонки, б**дь", — уверяет Иосиф Пригожин.

Он также говорит о Путине.

"Ты видишь, что он сделал? Он на шахматной доске их поставил друг против друга, б**дь. Чтобы спасти себя, б**дь", — добавляет Пригожин.

В ответ, вероятно, Фархад Ахмедов говорит, что он "не спасет, за все ответит. В Украине – республика, федерация, президентская страна. Президент за все это ответит. Все. С него спросят".

Также человек, вероятно, Ахмедов, говорит о том, что российские власти испортили будущее российских детей.

"Про**ала нас, наших детей, их будущее, их судьбу", — жалуется Ахмедов.

"Если честно, то, конечно, они преступники, еще какие они преступники", – отвечает ему Пригожин.

Также Пригожин в записи добавляет, что российские власти "проиграли "Кварталу-95".

"И то, что они говорят, что против них воюют то-се, туда-сюда, они сами им дали повод. Его (Путина — ред) загнали в эту **ине. Он сам себя в это загнал. Честно говоря, да, ну б**дь, остановился бы, получил Нобелевскую премию и пошел бы, на х*й. Все равно страну отдал, б**дь, считай", — говорит он.

Напомним, украинские эксперты считают, что оккупация Украины завершилась бы Третьей мировой войной, если бы главе Кремля Путину удалось взять Киев. Он бы не остановился только на Украине.

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