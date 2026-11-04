"Проиграли из-за войны": Вэнс сделал громкое признание после провала республиканцев на выборах

Джей Ди Вэнс / © Associated Press

Реклама

Вице-президент США Джей Ди Вэнс признал, что война с Ираном стала главной причиной поражения республиканцев на выборахв Конгресс. По его словам, значительная часть американцев, поддерживавших Дональда Трампа и его команду во время президентских выборов 2024 года, на этот раз проголосовали за демократов именно из-за недовольства военной политикой администрации.

Об этом Венс написал в посте в социальной сети Х.

Реклама

Республиканцы потеряли электорат

Вэнс отметил, что перед выборами республиканцы внимательно анализировали состав избирателей и уровень явки, пытаясь понять, смогут ли они повторить результаты 2024 года. Несмотря на неутешительные прогнозы социологов, данные свидетельствовали о том, что сторонники Республиканской партии активно приходили на избирательные участки.

Реклама

Однако, как выяснилось, высокая явка не гарантировала поддержки кандидатов от республиканцев. Один из специалистов по анализу избирательных данных, к которому обращался Вэнс, предупреждал, что часть избирателей Трампа и Вэнса, поддержавших их в 2024 году, разочаровалась и планирует голосовать за других кандидатов.

«Наш избиратель идет голосовать, но он может проголосовать не за нас», — передал вице-президент слова аналитика.

По словам Вэнса, именно это и произошло. Он привёл пример Флориды, где состав избирателей был на девять процентных пунктов более республиканским, чем демократическим. Это лишь на несколько пунктов хуже, чем во время президентских выборов 2024 года.

Таким образом, вице-президент пришёл к выводу, что главная проблема республиканцев заключалась не в недостаточной мобилизации сторонников, а в потере поддержки части собственного электората.

Реклама

Война, инфляция и отношения с Израилем

Вэнс признал, что на результаты голосования могли повлиять и другие факторы. В частности, один из социологов обратил его внимание на недостаточно убедительную экономическую риторику республиканцев в преддверии выборов.

В то же время вице-президент подчеркнул, что главная причина поражения стала очевидной после анализа ответов избирателей, которые ранее поддерживали Трампа, но на этот раз отдали свои голоса демократам.

По его словам, социологическое исследование выявило четыре основных требования таких избирателей: прекращение войны, уделение приоритетного внимания вопросам стоимости жизни и инфляции, возвращение к принципу «Америка превыше всего», а также изменение отношений США с Израилем.

Вэнс отметил, что эти ответы охватили практически все объяснения, которые давали бывшие сторонники республиканцев. Он также поддержал позицию телеведущей Рэйчел Кампос-Даффи, которая призвала к дипломатическому урегулированию конфликта, несмотря на критику со стороны части республиканцев.

Реклама

Вэнс об ответственности за поражение

Вице-президент США ожидает, что в ближайшие месяцы внутри Республиканской партии будут продолжаться споры о причинах неудачных результатов. Он предположил, что часть политиков будет пытаться объяснить проблемы партии необходимостью изменения миграционной политики, в частности путем амнистии нелегальных мигрантов.

Вэнс заявил, что готов обсуждать изменения в подходах к соблюдению миграционного законодательства, в частности усиление внимания к компаниям, нанимающим нелегальных работников. Однако он категорически отверг амнистию как решение проблемы.

«Причина, по которой мы проиграли, — это война», — подчеркнул вице-президент, добавив, что сам Дональд Трамп также говорил об этом накануне.

Вэнс призвал сторонников республиканцев честно оценить цену военной политики администрации. По его словам, если кто-то считает, что потеря Сената на следующие шесть лет была оправдана ради войны, он должен открыто обосновать такую позицию.

В то же время вице-президент выразил надежду на будущее страны и призвал республиканцев не ограничиваться взаимными обвинениями, а использовать недовольство результатами выборов для дальнейшей политической работы.

Напомним, министр обороны США Пит Хегсет может оказаться в числе главных объектов критикисо стороны президента Дональда Трампа после неудачных для республиканцев промежуточных выборов в Конгресс. Некоторые советники американского лидера считают, что результаты голосования могли бы быть другими, если бы США не втянулись в войну с Ираном.

Новости партнеров

Новости партнеров