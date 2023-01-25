"Проигранная война принесет революцию": эксперт назвала регион, с которого может начаться распад России

После военного поражения Путина в Украине может произойти распад России и революция. И именно Чечня может стать местом, где начнутся новые процессы в России.

Такое мнение высказала эксперт по российским делам Анна Лабушевская, информирует RadioZET.pl.

"Проигранная война в Украине может выявить разные социальные беспорядки, которые подорвут Россию и приведут к революции. Распад России рассматривается в разных сценариях развития ситуации, когда центр, то есть Кремль, не сможет обеспечить базовые потребности того или иного региона", — говорит Анна Лабушевская.

По ее мнению, Кавказ может быть сложным вызовом для Кремля.

"Рамзан Кадыров (нынешний глава Чечни — ред.) привязан к Путину. Это лишь условно, потому что у него нет поддержки даже среди общества в Чечне, которое готовилось более 20 лет. Есть еще разные группы интересов, которые борются друг с другом. Кадыров их устраняет, но это не значит, что у него есть поддержка. Когда заместитель Кадырова теряет контроль над ситуацией, он сам может тянуться к власти и снова бороться за независимую Чечню", — пояснила эксперт.

Она добавила, что военная ситуация в Украине динамичная, и это самая большая угроза для Кремля. Эксперт отмечает, что за последний год полномасштабного вторжения позиции российского диктатора Путина значительно ослабли.

По ее словам, если официально подтвердится информация о второй волне мобилизации в РФ, которая затронет и другие социальные группы, это также изменит отношение россиян к этой войне и правительству Путина. Эксперт предупреждает, что "регионы РФ могут быть охвачены брожением", с которым Путин не справится сам.

Сейчас, говорит специалист, "система Путина держится на опорах, которые он построил в последние годы". Один из них, как указывает Лабушевская, все силовые службы РФ. К примеру, ФСБ полностью подконтрольна Путину и следит как за группой, поддерживающей войну, но недовольной ее результатами, так и за теми, кто выступает против вторжения.

"Еще один столб — пропаганда, которая является защитным щитом и пока эффективно защищает Путина. Третий столб – это бизнес. Бизнес-элита, за редким исключением, осталась верна Путину. По его оценке, если Путин решает торпедировать бизнес, его разбирают с помощью силовиков и пропаганды", — сказала Лабушевская.

Кроме того, тот факт, что треть российского бюджета-2023 пойдет на нужды министерств обороны и внутренних дел, означает, что Кремль готовится к сценарию подавления социального недовольства.

В то же время Лабушевская считает, что для противостояния Кремлю в отдельных регионах нужны лидеры местных общин. Но она указывает, что сейчас во главе регионов РФ стоят "люди, которые если и не были направлены непосредственно Путиным, то по крайней мере имеют одобрение Кремля".

"Есть пользующиеся популярностью региональные политики. Я имею в виду бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана, который является независимым политиком и очень популярной фигурой в своем родном городе. Люди могли следовать за ним. С другой стороны, Санкт-Петербург возглавляет Александр Беглов — полностью зависит от Путина", — комментирует эксперт.

Напомним, российский политолог Иван Преображенский считает, что Путина 2023 года ждут новые проблемы. Матери, жены и те россияне, чьи оккупанты погибли на войне в Украине, все больше будут "нападать" на диктатора РФ. Преображенский заявил, что им терять нечего и они "идеальные борцы с режимом", чтобы добиться наказания за смерть близкого человека.