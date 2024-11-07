"Проигрыш не означает, что мы побеждены": Байден впервые после выборов выступил с речью

Байден заявил, что его команда оставляет после себя сильнейшую экономику в мире.

Действующий президент США Джо Байден в четверг, 7 ноября, обратился к американцам. Это его первое публичное выступление после того, как стало известно о победе Дональда Трампа на выборах.

ТСН.ua собрал главные тезисы выступления.

"Мы все попадаем в нокдаун, но мерой нашего характера, как сказал бы мой папа, является то, как быстро мы возвращаемся", – сказал он в своем первом публичном выступлении после оглашения победы Трампа.

"Помните, поражение не означает, что мы побеждены. Мы проиграли это сражение. Америка вашей мечты зовет вас подняться. Американский дух выдержит", – отметил Байден.

Мирная передача власти

Байден сказал, что он отдал приказ своей администрации работать с командой Трампа для мирной передачи власти. Как пишет AP, это был тонкий намек на то, что Трамп в 2020 году отказался признать свое поражение.

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"Вчера я разговаривал с избранным президентом Трампом, чтобы поздравить его с победой, и я заверил его, что дам всю свою администрацию работать с его командой, чтобы обеспечить мирный и упорядоченный переход. Это то, что американский народ заслуживает", – сказал он. .

Байден также отметил честность выборов, назвав их свободными и прозрачными.

"Воля народа всегда побеждает", – сказал действующий глава Белого дома.

Байден о Гаррисе

Байден похвалил вице-президента Камалу Харрис за ее "настоящий характер" после поражения на выборах.

Он заверил, что не жалеет о приглашении Харрис как его кандидатуры на должность вице-президента от Демократической партии на выборах 2020 года. Это было первым и "лучшим решением", которое он принял в этой кампании.

"Ее история является лучшей из истории Америки. Я не сомневаюсь, что она продолжит писать эту историю. Она была партнершей и государственной служащей. Она провела вдохновившую кампанию и все смогли увидеть то, за что я так рано стал ценить ее характер. Она имеет крепкий стержень. У нее сильный характер, это правда. Она отдала все свое сердце и усилия. Она и вся ее команда должны гордиться кампанией, которую они провели", – сказал Байден.

В его заявлении не было упоминания о Трампе. Также Байден назвал свое президентство историческим.

"Многие работы, которые мы проделали, уже испытывает американский народ", — сказал он, добавив, что подавляющее большинство испытает это влияние в течение следующих 10 лет. Байден добавил, что его команда оставляет после себя сильнейшую экономику в мире.

Ранее мы писали, может ли Байден в конце каденции предоставить Украине дальнобойное оружие.

Также сообщалось, что Байден планирует срочно передать Украине остатки помощи в инаугурации Трампа.

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