Происхождение коронавируса: Китай запретил ВОЗ провести новое расследование

В Пекине отказали в аудите лабораторий.

Китай не позволил Всемирной организации здравоохранения провести новое расследование в отношении происхождения коронавируса COVID-19.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 23 июля.

Как отметили в Пекине, они с возмущением отказали в проведении аудита своих лабораторий, в том числе расположенной в городе Ухань. Исследовать их ВОЗ хотела, чтобы окончательно опровергнуть или подтвердить версию о лабораторном происхождении коронавируса.

На первом этапе расследования эксперты ВОЗ заявляли, что версия об утечке с Уханська лаборатории маловероятна, а COVID передался человеку от летучих мышей через другое животное. Впрочем, этот доклад вызвал сомнения у ряда политиков и ученых. Прежде всего, потому, что эксперты работали под контролем китайских властей. Кроме того, они так и не смогли объяснить, каким образом вирус передался человеку от летучих мышей.

Новости мира: Китай не позволил ВОЗ провести аудит своих лабораторий, в том числе и в городе Ухань

Отказ Пекина от нового расследования уже раскритиковали Соединенные Штаты Америки. В Вашингтоне решение назвали безответственным и опасным.

Как сообщалось, в мае The Wall Street Journal со ссылкой на отчет американской разведки писал, что трое ученых Уханська института вирусологии в Китае лечились в медучреждении в ноябре 2019 — за месяц до начала пандемии COVID-19. Симптомы исследователей напоминали как COVID-19, так и ОРВИ.

Напомним, в марте 2021 ВОЗ опубликовала полный отчет о происхождении коронавируса, вызывающего болезнь COVID-19. Доклад, содержащий более 100 страниц, подготовили по итогам работы исследователей в Ухане. Эксперты считают утечка вируса из лаборатории "крайне маловероятной". Также рекомендовалось провести дополнительные исследования скота и домашних животных, которые могут заразиться коронавируса, особенно кошек и норок. Правительства 14 стран, в том числе Австралии, Канады, Чехии, Эстонии, Израиля, Японии, Литвы, Южной Кореи, США, выразили обеспокоенность докладом.

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