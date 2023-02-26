"Произошел государственный переворот": Илон Маск оскандалился циничным заявлением о Революции Достоинства

Американский бизнесмен процитировал заявление пророссийского профессора.
Илон снова оскандалился громким заявлением. На этот раз владелец социальной сети Twitter назвал Революцию Достоинства государственных переворотов.
Об этом он написал в Twitter.
Илон Маск уже неоднократно травил в эпицентр скандала из-за своих высказываний по Украине. Так, например, недавно он обвинил Викторию Нуланд – заместителя госсекретаря США по политическим вопросам – в разжигании войны в Украине.
Теперь же он принялся прокомментировать статью 2014 года "Почему украинский кризис – это вина Запада" Джона Миршаймера американского профессора, а по сути лицо российской пропаганды.
Следовательно, он написал, что выборы (беглого экспрезидента Виктора Януковича) были, очевидно, нечестными, но "без сомнения, произошел государственный переворот".
Заявления Илона Маска
Ранее американский бизнесмен и владелец социальной сети Twitter Илон Маск обвинил заместитель госсекретаря США Викторию Нуланд в эскалации конфликта в Украине.
Также американский бизнесмен предостерег США от помощи Украине в нанесении ударов по оккупантам в Крыму, заявив об опасности.
Известно, что американский миллиардер Илон Маск побил мировой рекорд, потеряв больше всего личного состояния в истории.
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