Произошла авария на трубопроводе "Северный поток-2": официально сообщают об утечке газа

Дания сообщает об утечке газа в Балтийском море возле неработающего трубопровода Nord Stream 2.

Эта информация передает AFP News Agency со ссылкой на Морское управление страны.

Ранее оператор российского проекта "Северный поток-2" – Nord Stream 2 AG – сообщил о падении давления в одной из нитей подводного газопровода.

#BREAKING Denmark reports gas leak в Baltic Sea near Nord Stream 2 route: official pic.twitter.com/tResGhhMSr — AFP News Agency (@AFP) 26 сентября 2022

В компании уточнили, что чрезвычайное происшествие случилось на нити "А" газопровода.

"Сегодня ночью диспетчер береговой площадки "Северного потока 2" зафиксировал резкое падение давления в линии А. Береговы службы Германии, Дании, Швеции, Финляндии и России были немедленно уведомлены. Продолжается расследование", — говорится в комментарии компании.

По заявлению представителя Nord Stream 2, ночью 25 сентября давление в одной из подводных нитей газопровода "Северный поток-2" упало со 105 бар до 7 бар.

"Причина падения давления не установлена, продолжается расследование. Утечка не могла произойти в конечной точке газопровода в Любмине на севере Германии: если бы это было в Любмине, вы бы это услышали", — добавил представитель.

В свою очередь Морское управление Дании сообщило об утечке газа у берегов острова Борнхольм.

Отметим, по оценкам правительства Германия импортирует около 35% своего природного газа из России по сравнению с 55% до широкомасштабной войны и использует большую его часть для отопления и производства.

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