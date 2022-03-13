"Произошла непредвиденная ошибка": в некоторых регионах России уже началось отключение Instagram

При попытке зайти в свой аккаунт пользователям из РФ показывает белый экран и сообщение об ошибке.

Уже с сегодняшнего дня, 13 марта, большинство россиян не могут войти в свои учетные записи Instagram — приложение выдает ошибку.

Об этом сообщают сами российские пользователи в доступных соцсетях.

Также читайте YouTube заблокирует каналы российских СМИ по всему миру

Так, блокировка Instagram уже началась на далеком востоке России. При попытке зайти в свой аккаунт пользователям из РФ показывает белый экран и сообщение: "Произошла непредвиденная ошибка. Невозможно загрузить страницу, поскольку произошла ошибка. Чтобы повторить попытку, нажмите кнопку "Повторить".

Напомним, "Роскомнадзор" запретил доступ к социальной сети Instagram в России из-за призывов к насилию в отношении россиян. С 14 марта эта соцсеть будет заблокирована на территории РФ.

Кроме того, по этой же причине в России решили официально заблокировать также социальную сеть Facebook.

В общей сложности уже более полутора сотен компаний отказались работать в России или сотрудничать со страной и ее гражданами, а также поставлять туда свою продукцию и сервисы. ТСН.ua публикуют полный список.

Читайте также: