Произошло важное изменение: посол Маркарова – о шансах получить от США ракеты ATACMS

Маркарова отметила, что в основном коммуникации между Украиной и США непубличны.

Украина стала ближе к вопросу получения американских дальнобойных ракет ATACMS.

Об этом заявила посол Украины в США Оксана Маркарова в интервью изданию Тhe Рage.

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"В конце мая произошло важное изменение тональности ответа Джо Байдена на поставку Украине дальнобойных ракет ATACMS: если до этого все ответы звучали как Just forget it, тогда мы впервые услышали о том, что вопрос обсуждается.

Нет каких-то непреодолимых красных линий, и есть много возможностей, о которых мы сначала слышали "нет", а потом слышали "да". Это не всегда потому, что была четкая позиция НЕТ и она сменилась четкой позицией ДА – это потому, что для получения каждой способности существует большой набор факторов. И политическая готовность оказывать помощь – важный, но далеко не единственный фактор", — сказала она.

По ее словам, на готовность США предоставить Украине ракеты влияет также:

вопросы наличия;

вопросы тренировки/обучения и того, как быстро какие-то вещи мы можем овладеть;

вопросы интеграции этой возможности с тем, что у нас есть на поле боя;

вопрос наличия вооружения в достаточном количестве, ведь его согласование требует затем развертывания на основе этой постоянной системы предоставления;

нахождение такой способности не только у США, а также у других партнеров;

производственный комплекс, который должен это поддерживать;

логистика.

Напомним, американские СМИ пишут, что группа членов Палаты представителей США усиливает давление на администрацию Байдена по отправке Украине ракет дальнего радиуса действия ATACMS. Сторонники отправки аргументируют это тем, что ракеты выпускаются из артиллерийских зенитно-ракетных систем, которые уже отправили в Украину. Поэтому украинские защитники не будут нуждаться в длительной подготовке и/или материально-технической цепочке и смогут использовать ракеты уже сейчас.

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