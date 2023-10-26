Производитель российских ракет "Кинжал" получает комплектующие из Европы — The Insider

Большинство российских оборонных производств после 24 февраля 2022 года попали под западные санкции, но подрядчики предприятий, выпускающих "Кинжал", избегают европейских санкций. Это позволяет импортировать необходимые для работы товары непосредственно из разных стран Европейского Союза.

Об этом сообщает The Insider.

В материале указано, что во время войны "Ростех" нарастил производство "Кинжалов" — сверхзвуковых ракет, созданных на базе "Искандера".

"Искандеры" и "Кинжалы" производит корпорация "Конструкторское бюро машиностроения" (АО "НПК "КБМ") из Коломны, входящей в холдинг "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех".

Кроме того, подрядчики производителя "Кинжалов" получают необходимые для производства компоненты из-за границы. В частности, московское ООО "ЭТС Электроникс" через китайскую компанию ETC Electronics Limited ввозит микросхемы от Texas Instruments, Analog Devices и Altera, которые используются в "Кинжалах".

Кроме того, необходимые для производства "Кинжалов" товары завозят из Польши. В частности, камеры тепла и холода производства Espec "КБМ" получает от московского ООО "Остек-Тест", импортирующего их через компанию Intertrans Sp. z oo из Седльце. Польские власти уже обратили внимание на эту компанию.

Большое количество оборудования КБМ получает из Германии, например, токарные станки и кабели, ружейные сверла и другие инструменты.

Глава "КБМ", 64-летний Сергей Питиков, получает более 30 млн рублей в год. Его дочь и внуки живут в Швеции, в 2021 году Майя Питикова купила дом в маленьком городке Рюдсгорд возле Мальме примерно за 500 тысяч евро.

Согласно шведским реестрам, суммарный годовой доход Питиковой и ее партнера — около 80 тысяч евро в год.

В прошлом году Майя приобрела автомобиль Tesla Model 3 Standard Range Plus стоимостью, сопоставимой с ее годовым доходом.

Ранее сообщалось, что России удалось преодолеть санкционное давление, и теперь она способна производить большее количество ракет, чем до начала полномасштабного вторжения. Американские чиновники опасаются, что увеличение производства российских ракет может означать новые удары по энергосистеме Украины осенью и зимой.

В июне 2023 года украинская разведка сообщила, что Россия нарастила производство ракет "Калибр" и Х-101 в 3-4 раза, а также усовершенствовала применение ракетного вооружения и беспилотных летательных аппаратов.

Читайте также: