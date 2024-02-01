Производство боеприпасов в ЕС утроилось, но этого мало – премьер Эстонии

Страны Европейского Союза не достигли цели заявленной в инициативе "Один миллион снарядов" – хотя производство боеприпасов в Европе утроилось.

Об этом заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас, сообщает "Суспільне".

"Сейчас уже февраль. Кажется, мы не достигли этой цели (выработать миллион снарядов – Ред.). Но без этой амбициозной цели мы были бы в худшем положении. Итак, во-первых, хорошо то, что производство боеприпасов в Европе утроилось. Конечно. Это также показало, что обороноспособность европейских стран значительно отстает от того, какой она должна быть", — подчеркнула эстонская премьер.

И сложившаяся ситуация подчеркивает она, — это четкий сигнал для всех, что нужно делать больше. Поэтому Каллас выступила за то, чтобы каждый союзник в НАТО выделял на оборону 2% ВВП.

Каллас не обошла и вопрос о санкциях против РФ и их обходе. Ведь, по неофициальной статистике, импорт микрочипов в страну-агрессорку увеличился. По ее словам, из 20 компаний, поставляющих эти микрочипы, 15 – это западные компании, а из этих 15 – три европейских.

"Я думаю, это то, что мы должны действительно признать и что-то с этим делать. Потому что если компании думают, что, знаете ли, мы получим от этого выгоду и это не имеет значения, то на самом деле это имеет значение. Если каждый внесет свой вклад", то переломный момент для войны будет гораздо ближе, чем когда каждый будет пытаться обойти и извлечь собственную выгоду от нее", — сказала она.

Нехватка боеприпасов

На днях издание Bloomberg со ссылкой на западных официальных лиц сообщило, что Украине не хватает артснарядов и ракет ПВО из-за задержки помощи. Ведь жизненно важная помощь Европы и Соединенных Штатов все еще не утверждена.

Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил о критической нехватке снарядов в письме ЕС. Он сообщил, что дефицит оружия в Украине растет с каждым днем и призвал союзников с ЕС сделать больше для выполнения обещания передать миллион артиллерийских снарядов.

Офицер резерва ВСУ Андрей Крамаров говорит, что боеприпасов ВСУ может хватить на месяц-полтора. И это – в очень экономном режиме. Поэтому есть риск потерять уже отвоеванные города.

Между тем, глава ГУР Украины Кирилл Буданов отмечает, что сейчас ВСУ столкнулись с нехваткой боеприпасов на фронте. По его словам, критически важны для бойцов снаряды, пушки, артсистемы.

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