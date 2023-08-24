Производство бронетранспортеров Patria в Украине: в Финляндии сообщили о такой возможности

Patria имела аналогичную договоренность с Польшей.
В Финляндии изучается возможность лицензионного производства бронетранспортеров Patria в Украине.
Об этом говорится в материале yle со ссылкой на пресс-конференцию министра иностранных дел Элины Валтонен.
"Мы, конечно, оцениваем все возможности, с помощью которых мы можем поддержать Украину", – заявила она.
Валтонен подчеркнула, что Финляндия заинтересована в стимулировании оборонной промышленности в Европе.
По словам министра обороны Антти Хяккянена, Украина заинтересована в опыте финских оружейных компаний.
"Я считаю, что у нас есть возможности для сотрудничества", – заявил Хяккянен.
Накануне в Финляндии сообщили, что Украина получит новый пакет помощи. Правительство должно утвердить пакет, который является таким же по объему, как и предыдущие. Добавим, что Финляндия является одним из самых больших доноров Украины с учетом размера страны.
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