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Производство бронетранспортеров Patria в Украине: в Финляндии сообщили о такой возможности

Автор
Юлия АбрамоваЮлия Абрамова
Дата публикации
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Производство бронетранспортеров Patria в Украине: в Финляндии сообщили о такой возможности

Бронетранспортер Patria / Фото: defence-blog.com

Patria имела аналогичную договоренность с Польшей.

В Финляндии изучается возможность лицензионного производства бронетранспортеров Patria в Украине.

Об этом говорится в материале yle со ссылкой на пресс-конференцию министра иностранных дел Элины Валтонен.

"Мы, конечно, оцениваем все возможности, с помощью которых мы можем поддержать Украину", – заявила она.

Валтонен подчеркнула, что Финляндия заинтересована в стимулировании оборонной промышленности в Европе.

По словам министра обороны Антти Хяккянена, Украина заинтересована в опыте финских оружейных компаний.

"Я считаю, что у нас есть возможности для сотрудничества", – заявил Хяккянен.

Накануне в Финляндии сообщили, что Украина получит новый пакет помощи. Правительство должно утвердить пакет, который является таким же по объему, как и предыдущие. Добавим, что Финляндия является одним из самых больших доноров Украины с учетом размера страны.

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Дата публикации
Просмотры
366
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