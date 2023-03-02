Производство оружия для РФ в Беларуси: журналистка указала на возможную цель визита Лукашенко в Китай

По ее словам, переговоры, состоявшиеся в Пекине между Лукашенко и китайскими властями, могут быть связаны с поддержкой РФ в войне против Украины.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко во время визита в Китай мог договориться о совместном производстве вооружений для России на территории своей страны.

Такое мнение высказала белорусская оппозиционная журналистка Наталья Радина, передает FREEДОМ.

"Конечно, Лукашенко не является никаким голубем мира. Это ястреб войны и диктатор, незаконно удерживающий власть в Беларуси. Что касается его визита в Китай, то, конечно, его подают сегодня белорусская пропаганда как прорыв какой-то международной изоляции Лукашенко, поскольку последние его визиты в Зимбабве не произвели никакого впечатления, в том числе и белорусов", — пояснила Радина.

По ее словам, переговоры, состоявшиеся в Пекине между Лукашенко и китайскими властями, могут быть связаны с поддержкой РФ в войне против Украины.

"Я бы обратила здесь внимание на вероятность того, что в Беларуси могут быть открыты новые производства вооружений с участием Китая для поставки вот этого производимого оружия. А у них уже был опыт создания, например, реактивных систем залпового огня "Полонез". И мы думаем, что вполне возможно, что будет открыто новое производство и производить вооружение для войны в Украине", — предположила журналистка.

Радина не исключает, что, переправляя через Беларусь в РФ военную технику, компоненты для вооружения и технику двойного назначения, Китай попытается избежать санкций.

Вояж Лукашенко в Китай: что известно

Напомним, 28 февраля Лукашенко прибыл в Китай для переговоров с главой КНР Си Цзиньпином.

В американском Институте изучения войны предположили, что цель визита Лукашенко – помочь России в уклонении от санкций ЕС.

Российский политолог Андрей Пионтковский предположил, что Лукашенко будет умолять Китай гарантировать сохранение суверенитета Беларуси.

Политолог Андрей Вигиринский также считает, что белорусский диктатор будет просить о протекции Китая.

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