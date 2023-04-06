Производство оружия в Германии переживает бум из-за войны в Украине - Bloomberg

Немцы с осторожностью относятся к экспорту оружия, что связано с агрессивной историей их страны в 20-м веке. Но вместе с тем как правительства мира перевооружаются в ответ на вторжение России в Украину, немецкие производители оружия переживают настоящий расцвет, несмотря на общественные настроения.

Об этом пишет Bloomberg.

По данным Стокгольмского института исследования проблем мира, в 2022 году Германия заняла шестое место по экспорту оружия, уступив США, Франции, России, Китаю и Италии.

Немецкое правительство сначала колебалось относительно поставок Leopard 2 в Украину, поскольку ожидало, что США предоставят аналогичные танки. Но война выбила страну из зоны комфорта.

На экстренном заседании парламента три дня спустя после нападения России на Украину в феврале 2022 года канцлер Олаф Шольц провозгласил речь, в которой назвал эти события "Zeitenwende", или "поворотным моментом".

Был отменен многолетний запрет на отправку оружия в зоны конфликтов для помощи Киеву, а также утвержден специальный фонд в размере 100 миллиардов евро для модернизации вооружения Бундесвера.

Германия наконец-то прислушалась к международным призывам достичь установленного НАТО целевого показателя расходов на оборону в 2% от экономического производства.

Так, акции Rheinmetall выросли почти втрое, а ее рыночная стоимость поднялась свыше 10 миллиардов евро. В марте компания сообщила о рекордных доходах и огромном пакете заказов на 26,6 миллиарда евро.

Компания Hensoldt в феврале сообщила о рекордных объемах заказов на 5,4 миллиарда евро, заявив, что агрессия России вернула спрос на эффективную оборонную промышленность.

Напомним, вице-канцлер Германии, министр экономики Роберт Габек извинился перед Украиной из-за задержки со снабжением оружия. Он отметил, что сейчас ему "очень стыдно".

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