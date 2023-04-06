Производство оружия в Германии переживает бум из-за войны в Украине - Bloomberg

После вторжения России в Украину оборонная промышленность Германии испытывает бум производства.
Немцы с осторожностью относятся к экспорту оружия, что связано с агрессивной историей их страны в 20-м веке. Но вместе с тем как правительства мира перевооружаются в ответ на вторжение России в Украину, немецкие производители оружия переживают настоящий расцвет, несмотря на общественные настроения.
Об этом пишет Bloomberg.
По данным Стокгольмского института исследования проблем мира, в 2022 году Германия заняла шестое место по экспорту оружия, уступив США, Франции, России, Китаю и Италии.
Немецкое правительство сначала колебалось относительно поставок Leopard 2 в Украину, поскольку ожидало, что США предоставят аналогичные танки. Но война выбила страну из зоны комфорта.
На экстренном заседании парламента три дня спустя после нападения России на Украину в феврале 2022 года канцлер Олаф Шольц провозгласил речь, в которой назвал эти события "Zeitenwende", или "поворотным моментом".
Был отменен многолетний запрет на отправку оружия в зоны конфликтов для помощи Киеву, а также утвержден специальный фонд в размере 100 миллиардов евро для модернизации вооружения Бундесвера.
Германия наконец-то прислушалась к международным призывам достичь установленного НАТО целевого показателя расходов на оборону в 2% от экономического производства.
Так, акции Rheinmetall выросли почти втрое, а ее рыночная стоимость поднялась свыше 10 миллиардов евро. В марте компания сообщила о рекордных доходах и огромном пакете заказов на 26,6 миллиарда евро.
Компания Hensoldt в феврале сообщила о рекордных объемах заказов на 5,4 миллиарда евро, заявив, что агрессия России вернула спрос на эффективную оборонную промышленность.
Напомним, вице-канцлер Германии, министр экономики Роберт Габек извинился перед Украиной из-за задержки со снабжением оружия. Он отметил, что сейчас ему "очень стыдно".
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