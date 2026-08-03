Производство ракет Patriot в Украине: в конгрессе США обратились к Трампу с важным заявлением

ЗРК Patriot

Реклама

Соединенные Штаты и Украина проводят официальные консультации по передаче лицензии и технологий для отечественного производства ракет-перехватчиков в системы противовоздушной обороны Patriot.

Об этом в эфире программы Face the Nation на телеканале CBS News заявил конгрессмен-республиканец от штата Огайо Майк Тернер.

Реклама

Консультации продолжаются: позиция Трампа и Конгресса

В ходе интервью ведущая Маргарет Бреннан напомнила о массированной баллистической атаке РФ на Киев, во время которой украинским силам ПВО удалось сбить лишь одну из 27 ракет, и поинтересовалась позицией Дональда Трампа по предоставлению Украине соответствующих технологий.

Реклама

Конгрессмен Майк Тернер подтвердил, что переговорный процесс действительно находится в активной фазе. Он уточнил, что в заявлениях Трампа говорилось о привлечении разных типов вооружения, имеющих разное функциональное назначение:

Система Patriot: исключительно оборонительное оружие для защиты неба и перехвата баллистики.

Крылатые ракеты Tomahawk: ударное вооружение для поражения целей на большом расстоянии.

«Я думаю, что сейчас продолжаются переговоры о предоставлении Украине более широких возможностей доступа к технологиям Patriot, чтобы она имела собственные производственные и оборонные мощности», — подчеркнул Тернер.

По словам политика, он лично призывает Дональда Трампа и руководство Пентагона максимально ускорить принятие всех необходимых решений по поддержке Украины.

Что это означает для Украины

Получение лицензии на производство перехватчиков Patriot может кардинально изменить систему противовоздушной обороны Украины, уменьшив ее зависимость от прямых поставок с Запада.

Реклама

В то же время аналитики отмечают, что это решение ориентировано на долгосрочную перспективу: даже после официальной передачи технологий процесс развертывания производственных линий, локализации и выпуска первых ракет потребует значительного времени.

Доступ Украины к технологиям Patriot — последние новости

Ранее мы писали о том, что в Конгрессе разнесли Трампа из-за задней по производству ракет Patriot в Украине. Решение Дональда Трампа отказаться от предыдущего обещания позволить Украине производить ракеты-перехватчики в системы Patriot по лицензии вызвало новую дискуссию в Вашингтоне по поводу предстоящей военной поддержки Киева.

Напомним, заявление Трампа о том, что его администрация пока не согласилась предоставить Украине лицензию на производство ракет в ЗРК Patriot из-за серьезных опасений относительно передачи секретных технологий, прозвучало на фоне новостей о том, что правительство Украины обсудило с руководством оборонной компании Raytheon ускорение поставок ракет для систем Patriot перед зимой и практические шаги.

Новости партнеров