Производство ядерного оружия Ираном: в МАГАТЭ сделали тревожное заявление

Инспекторы Международного агентства по атомной энергии считают, что у Ирана теперь достаточно высокообогащенного урана для создания атомных боеголовок. Речь идет о нескольких единицах.

Об этом заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, пишет Bloomberg.

"Это нас очень разочаровывает. Мы не понимаем, почему они не обеспечивают необходимую прозрачность", — отметил он.

Хотя инспекторы не обнаружили перенаправление запасов иранского урана на оружие, производство и хранение такого большого количества материала вызывает беспокойство. В декабре Иран утроил темпы обогащения урана, отменив меры, реализуемые на фоне тайной дипломатии со США.

Напомним, Россия и Иран собираются подписать "большой договор".

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