"Проклятая полоса" Мюнхенского аэропорта: гигантский лайнер не дотянул до посадочной отметки

Рейс из Сан-Франциско завершился аварией / © Reuters

Реклама

В понедельник вечером в международном аэропорту Мюнхена пассажирский самолет Airbus A380 авиакомпании Lufthansa, выполнявший рейс из Сан-Франциско, приземлился еще до начала взлетно-посадочной полосы. Несмотря на опасную ситуацию и жесткий контакт с землей, лайнер удалось безопасно завершить маневр, а все 351 пассажир на борту остались невредимыми.

Об этом пишет BILD.

Реклама

Повреждение инфраструктуры и самолета

Гигантский лайнер с регистрационным номером D-AIML должен был сесть на полосу 26L, но затронул землю значительно раньше предусмотренной зоны. По информации FOCUS online, во время преждевременного приземления самолет врезался по меньшей мере в один из фонарей освещения, повредив навигационное оборудование аэропорта.

Реклама

Сам самолет также получил повреждения во время жесткого контакта с инфраструктурой вне полосы. На нескольких шинах шасси техники обнаружили серьезные повреждения протектора, однако экипажу удалось удержать контроль над машиной и Airbus A380 самостоятельно доехал до терминала.

Расследование и странное совпадение

Сразу после инцидента Немецкое федеральное бюро расследований авиационных происшествий (BFU) приступило к официальной проверке обстоятельств аварийной посадки. Как сообщает Tagesspiegel, следователи уже подробно изучают произошедшее и опрашивают свидетелей для установления точных причин инцидента.

Эксперты предполагают, что одной из причин преждевременного приземления могли стать резкие изменения погодных условий, ведь накануне прибытия рейса в Мюнхене фиксировались сильные ливни. Именно такие внезапные природные явления могут существенно усложнить визуальный контакт экипажа со взлетно-посадочной полосой при понижении.

«Причины этого инцидента будут тщательно исследованы, а наша компания полностью способствует работе следователей BFU», — заявила официальный представитель авиакомпании Lufthansa.

Реклама

Как отмечает BR24, это уже вторая серьезная авария на этой взлетно-посадочной полосе за последние дни. Буквально в субботу самолет Boeing 787 компании Vietnam Airlines во время взлета выкатился на 120 метров за пределы полосы, повредив осветительные приборы, но смог подняться в воздух и совершил аварийную посадку с разорванными шинами и поврежденным шасси.

Напомним, в небе чуть не столкнулись два пассажирских самолета с одинаковыми номерами рейсов. Лайнеры двигались навстречу друг другу под одинаковыми позывными и одной радиочастоте. Один борт прибывал в Финикс, а другой в это же время вылетал.

Новости партнеров

Новости партнеров