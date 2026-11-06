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Категория
Мир
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Проклятые сокровища: почему шестое хранилище индийского храма до сих пор боятся открыть

Под индуистским храмом Шри Падманабхасвами в Индии обнаружили огромную коллекцию золотых украшений, драгоценностей и древних монет, стоимость которой в 2011 году предварительно оценивалась в 22 миллиарда долларов.

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Фото автора: Ирина Игнатова Ирина Игнатова
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Храм Шри Падманабхасвами в Тируванантапурами, штат Керала

Храм Шри Падманабхасвами в Тируванантапурами, штат Керала / © Фото из открытых источников

В центре индийского города Тируванантапурам, столице штата Керала, расположен один из богатейших религиозных комплексов мира. На протяжении веков в его подземных хранилищах накапливались дары верующих и королевской семьи Траванкора, а летом 2011 года судебная инвентаризация открыла мировые масштабы этих сокровищ.

Об этом пишет Daily Galaxy.

Нашедшие в подземных хранилищах храма

Храм Шри Падманабхасвами посвящен индуистскому богу Вишну, изображаемому в позе вечного сна на тысячеголовом змее Ананте. Современный вид сооружение приобрело благодаря масштабной реконструкции при правлении махараджи Мартанды Вармы в XVIII веке.

В 1750 году правитель посвятил божеству все княжество Траванкор, а себя и своих потомков провозгласил слугами Вишну. С этого времени королевская семья воспринимала себя не как владельца святыни, а как ее хранителя. Дары правителей, пожертвования состоятельных людей и вознесение паломников в течение поколений попадали в храмовые сокровищницы. Эту традицию подтверждает история храма, опубликованная туристическим ведомством штата Керала.

О богатствах под храмом местные жители знали давно, однако их точный объем оставался неизвестным. В 2009 году местный житель Т. П. Сундарараджан обратился в суд из-за вопроса управления святыней и безопасности ее ценностей. После судебного разбирательства Верховный суд Индии назначил инвентаризацию шести подземных помещений, обозначенных буквами A–F.

В конце июня 2011 года специальная комиссия начала осмотр хранилищ. Среди обнаруженных были золотые статуи божеств, украшения с бриллиантами и рубинами, драгоценные камни и древние монеты.

Особенно поражали масштабы отдельных предметов: цельнозолотая статуя Вишну высотой около 1,1 метра, инкрустированная драгоценными камнями, цепь из чистого золота длиной 5,5 метра и золотое покрывало весом 36 килограммов. Также сообщалось о мешках с золотыми изделиями, драгоценностями и монетах разных эпох — от Римской империи до наполеоновской Франции.

В медиа тогда появилась оценка найденных богатств в 90 тысяч крор рупий, или примерно 22 миллиарда долларов по курсу 2011 года. Однако эта сумма не была утверждена официальной оценкой: судебная комиссия должна была составить описание имущества, а не определять его рыночную стоимость. К тому же, часть предметов могла иметь значительно большую историческую и нумизматическую ценность, чем стоимость самого золота.

Почему одно из хранилищ до сих пор не открыли

Из шести помещений пять прошли инвентаризацию, а хранилище B осталось вне полного описания. Его вход украшен изображением кобры, из-за чего вокруг помещения возникло немало легенд. По религиозным верованиям, открытие дверей якобы может навлечь несчастье, а некоторые предания даже рассказывают о подземном тоннеле к Аравийскому морю. Научного доказательства этим историям нет.

В то же время загадка оказалась сложнее, чем просто легенда о запрещенной двери. В 2014 году бывший генеральный аудитор Индии Винод Рай сообщил Верховному суду, что записи храмового казначея свидетельствуют о семи открытиях хранилища B — дважды в 1990 году и пять раз в 2002-м. По этим записям оттуда выносили серебряные слитки, а золотые сосуды сначала вносили, а потом забирали.

Королевская семья Траванкора отрицала, что тогда открывали главную камеру. Ее представители объясняли, что речь шла только о внешнем помещении или прихожей, тогда как внутренняя казна оставалась неприкосновенной.

В июле 2020 г. Верховный суд подтвердил управленческую роль королевской семьи и определил, что вопросы дальнейшего открытия хранилища B должны решать административный и совещательный комитеты храма. Суд отдельно зафиксировал, что предварительные распоряжения констатировали отсутствие полной инвентаризации этого помещения.

В августе 2025 года вопрос снова обсуждали в административном комитете святыни. Представитель правительства штата призвал принять решение по хранилищу, однако представители королевской семьи и центральной власти настаивали на необходимости учесть позицию главного священника. В тот момент окончательного решения об открытии не было.

Другие древние сокровища, найденные в храмах и захоронениях

В Таиланде во время ремонта дренажной системы храмового комплекса Ват Тхаммачак Сэма Рам археологи обнаружили керамический сосуд с 33 золотыми, серебряными и бронзовыми предметами в возрасте около 1300 лет. Среди них была золотая табличка с рельефным изображением Будды, которую, по предположению специалистов, могли оставить как религиозный поднос.

Еще одно открытие в Таиланде касается древнего захоронения, где обнаружили золотые украшения в возрасте более 2000 лет. Особое внимание привлек кольцо с надписью древнеиндийским письмом брахме, которое исследователи предварительно прочитали как «тот, кого защищает Пушья». Такие находки свидетельствуют о давних культурных и торговых связях между регионами Южной и Юго-Восточной Азии.

А в Люксембурге археологи исследовали клад из 141 золотой римской монеты, который пролежал в земле около 1600 лет. Монеты чеканили в 362-402 годах нашей эры, а тайна спрятанного золота до сих пор не разгадана: исследователи не нашли убедительного объяснения, почему владелец скрыл такое богатство и не вернулся за ним.

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