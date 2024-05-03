"Проклятый" корабль, пропавший 115 лет назад, наконец-то нашли – фото, подробности

Корабль, пропавший вместе со всеми 14 членами экипажа, был найден спустя 115 лет.

Об этом сообщает Daily Star.

Жуткие снимки "Аделлы Шорз" были сделаны более чем через столетие после его исчезновения возле Уайтфиш-Пойнт, штат Мичиган, США. Обломки корабля были обнаружены на глубине 200 метров под уровнем моря, примерно в 65 км от места исчезновения.

Снимками 735-тонного деревянного парохода поделилось Great Lakes Shipwreck Historical Society.

Корабль "Аделла Шорз" / Фото: The Great Lakes Shipwreck Historical Society

Он был построен в Гибралтаре, штат Мичиган, в 1894 году компанией Shores Lumber Company и был назван в честь дочери владельца. Моряки считали, что корабль затонул из-за того, что не был исполнен давний обычай разбивания о судно бутылки вина, поскольку семья была против алкоголя – сестра Аделлы Бесси разбила об него бутылку воды.

В течение 15 лет судно дважды тонуло на мелководье, что лишь усиливало опасения моряков, считавших, что корабль преследуют плохие приметы. Нагруженный солью, корабль отправился в Дулут, штат Миннесота, 29 апреля в 1909 году, вслед за большим пароходом "Дениел Моррелл", который разбивал для него толстый лед. Но сильный ветер препятствовал продвижению судна, и вскоре оно отстало на три км, а затем и вовсе исчезло из виду. Капитан "Моррелла" подумал, что судно могло удариться о льдину и быстро пойти ко дну.

Корабль "Аделла Шорз" / Фото: The Great Lakes Shipwreck Historical Society

Некоторые обломки прибило к берегу в последующие годы, но никаких следов экипажа не было найдено – вплоть до 2021 года. Летом в том же году с помощью гидролокатора директор по морским операциям общества Даррил Эртел и его брат Дэн наконец-то нашли обломки судна.

Эртель сказал: "Я почти знал, что это должно быть "Аделла Шорз", когда измерил его длину, потому что там не было других пропавших кораблей в этом диапазоне размеров. Как только я впервые опустил на него аппарат, я увидел конструкцию корабля и смог сопоставить ее с "Аделлой Шорз".

Корабль "Аделла Шорз" / Фото: The Great Lakes Shipwreck Historical Society

Считается, что в Больших озерах утонуло около 10 000 кораблей, многие из которых до сих пор не найдены.

Морской историк Фред Стоунхаус добавил: "Он не только является членом клуба "Пропавшие безвести" – тех кораблей на Больших озерах, которые пропали без вести через десятилетия, чтобы быть обнаруженными. Он все еще рассказывает очень пронзительную и увлекательную историю. Люди, которые активно охотятся на затонувшие корабли, такие как Историческое общество затонувших кораблей Великих озер, помогают ответить на эту историю. И они продолжают искать те, о которых еще не рассказано и еще не найдено. За это они заслуживают самой высокой похвалы".

Корабль "Аделла Шорз" / Фото: The Great Lakes Shipwreck Historical Society

Напомним, круизный лайнер оставил пожилую пару в другой стране. Они пытались догнать корабль.

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