Прокуратура Бельгии не успела экстрадировать терориста, убившего двух шведских болельщиков

Радикальный исламист, устроивший теракт в столице Бельгии, застрелив двух болельщиков из Швеции, ранее сбежал из тюрьмы в Тунисе, где отбывал длительный срок наказания.

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Об этом информирует The Guardian.

Сообщается, что власти Туниса направили запрос на экстрадицию 45-летнего Абделасалама Лассуэда в августе 2022 года, но документ не был рассмотрен, из-за чего министр юстиции Винсент Ван Квикенборн подал в отставку, назвав этот случай "монументальной ошибкой".

Главный прокурор Брюсселя Тим де Вольф заявил прессе, что запрос могли не рассмотреть из-за отсутствия персонала в прокуратуре. Он сказал, что запрос на экстрадицию был держан в сентябре прошлого года, однако его дальнейшая судьба неизвестна.

"Ни один из привлеченных коллег не помнит, что произошло с этим конкретным файлом год назад. Нет никаких следов того, чтобы его обрабатывали", – сказал чиновник.

Прокурор уточнил, что Абделасалам Лассуэд был приговорен к 26 годам наказания в 2005 году, но в 2011 году сбежал из тюрьмы. Власти Туниса сообщили об этом деле 1 июля 2022 года через Интерпол, тогда в документе речь шла только о "бегстве из тюрьмы". Через шесть недель поступил "ряд приложений", но файл уже был потерян.

Глава МВД Бельгии Аннелис Верлинден заявила, что отсутствие деталей в первом "красном сообщении" от Интерпола означает, что досье не рассмотрели немедленно.

Чиновники не сообщили, за какое преступление Лассуэда отбывал наказание, один ряд местных СМИ сообщает, что он совершил несколько убийств.

Лассуэд подавал документы на получение убежища в Норвегии, Швеции, Италии и Бельгии. Он остался нелегально в Бельгии после того, как его просьба была отклонена в 202 году. Распоряжение о выдворении из страны поступило в сентябре 2021 года, однако его не выполнили.

Напомним, ранее сообщалось, что двое граждан Швеции были застрелены, а третье лицо было ранено в центре Брюсселя.

Позже нападавший, застреливший в центре Брюссела двух человек, скончался в реанимации в больнице. Во время задержания он получил тяжелые ранения.

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