Прокуратура Нидерландов запросила пожизненные сроки обвиняемым в деле сбитого рейса MH17

Окончательное решение суд планирует принять в конце следующего года.

Наказание за 298 убитых на рейсе МН17. Сторона обвинения требует приговорить четырех фигурантов дела о крушении самолета в небе над Донбассом в 2014 году к пожизненному заключению.

Об этом объявил представитель прокуратуры Нидерландов в ходе оглашения обвинительного заключения по делу MH17 22 декабря.

Речь идет о трех гражданах России — Сергее Дубинском, Олеге Пулатове и Игоре Гиркине и украинце Леониде Харченко. Ни одного из них на заседании нет, их судят заочно.

Прокуратура также попросила суд выдать ордер на их арест и назвала именно их виновными в уничтожении самолета и убийстве 298 человек, а также обвинение сослалось на истории родственников погибших, что по мнению прокуратуры отягчает преступление.

На суде также подтвердили, что самолет сбили именно установкой "Бук", привезенной из России и никаким другим оружием. После оглашения обвинительного акта слушания возобновят уже в марте, когда свои аргументы сможет выложить защита. Окончательное же решение по делу MH17 суд планирует принять в конце следующего года.

Напомним, пассажирский Боинг "Малайзийских авиалиний" был сбит 17 июля 2014 года над временно оккупированной частью Донецкой области. Погибли 298 человек. Международная следственная группа не сомневается, что лайнер сбили россияне с российской ракетной установки "Бук", привезенной из России.